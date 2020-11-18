Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuruları sürüyor. Bilindiği üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 817 personel alımı yapılacağı belirtilmişti. Peki, AÇSHB sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte ilana dair merak edilenler...

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslardın ek 2 nci maddesine göre, aşağıda belirtilen unvan ve sayıda sözleşmeli personel pozisyonu için sözlü sınav ile sözleşmeli personel alınacaktır.