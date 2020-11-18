Piyasalar Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısından çıkacak karara kilitlenmişken, uzmanlardan da uyarılar gelmeye devam ediyor.
Özellikle yükseliş dönemlerinde bazı hisselerde hızlı çıkışlar olduğunu belirten uzmanlar, "Bu hisseleri tavandayken almak tehlikeli.
Yani trene son vagondan binmeye benziyor.
Bu tür hisselerde kar satışları çok hızlı gerçekleştiği için aldığınız yüksek noktada kalabilirsiniz" dedi.
Uzmanlar, kâr satışları sonrasında düşen hisselerin alım için fırsat olduğunu ve bunun değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.
HİSSELER UCUZ YÜKSELECEK
Ata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş, A Para'da piyasaların gündemini değerlendirdi.
Demirtaş, şu anda temkinli bir bekleyiş içerisinde olduklarını ifade etti.
"Ana yaklaşımımız birçok hisse senedinin çok ucuz noktalarda olduğu ve bütün koşullarda iyi yönde gitme olasılığının olması" dedi.
BANKACILIK HİSSELERİ BEKLİYOR
Ekonomist Belgin Maviş, A Para'da Borsa İstanbul'un seyrini değerlendirdi.
Maviş, bankacılık sektörünün Merkez Bankası'nın kararına kadar zaman zaman satıcılı seyretmesinin normal olduğunu söyledi.
"Geri çekilmeler bir düzeltme hareketi olarak gözükmekte" dedi.