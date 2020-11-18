A101 19 Kasım aktüel kataloğu ürün fiyat listesi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. A101'de bu haftanın indirimli ürünleri arasında TOSHIBA 43" Full HD Uydu Alıcılı LED TV, Piranha Bluetooth Kulaklık, GoSmart 64 GB Smart USB Bellek, Piranha 10.000 mAh Type-C Powerbank, SEG SRF 2832 A+ Buzdolabı, Aprilla Şarjlı Saç ve Sakal Kesme Makinesi, Arzum AR 1062 Multi Blender Seti ve Kiwi Portatif Dikey Ütü yer alıyor. İşte A101'de haftanın ürünlerinin fiyatları
A101 19 KASIM AKTÜEL KATALOĞU
SEG SRF 2832 A+ Buzdolabı
4 Kapaklı Bölmeli Mutfak Dolabı
Aprilla Şarjlı Saç ve Sakal Kesme Makinesi
Sahan Seti 3'lü
Nilson 3'lü 1,5 metre topraklı priz
Loock's ABS valiz çeşitleri
Lisanslı Kız-Erkek Çocuk Uzun Kol Pijama takımı
Keyfe Özel Seri Türk Kahvesi
Signal White Now Detox Diş Macunu 75 ml