A101 19 Kasım aktüel kataloğu ürün fiyat listesi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. A101'de bu haftanın indirimli ürünleri arasında TOSHIBA 43" Full HD Uydu Alıcılı LED TV, Piranha Bluetooth Kulaklık, GoSmart 64 GB Smart USB Bellek, Piranha 10.000 mAh Type-C Powerbank, SEG SRF 2832 A+ Buzdolabı, Aprilla Şarjlı Saç ve Sakal Kesme Makinesi, Arzum AR 1062 Multi Blender Seti ve Kiwi Portatif Dikey Ütü yer alıyor. İşte A101'de haftanın ürünlerinin fiyatları

A101 19 KASIM AKTÜEL KATALOĞU