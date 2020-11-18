4D'li taşeron işçiye zam açıklaması! 4D'li taşeron işçi zammı ne kadar olacak? 4D'li taşeron işçi zam oranı yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte merak ediliyor. AÇSHB'nin 4D'li çalışan sürekli işçiler için yapacağı maaş zam oranı konusunda binlerce çalışan yapılan son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Peki, kadroya geçen 4D'li taşeron işçilerin zam oranı ne kadar olacak? Konu hakkındaki son gelişmeleri ve açıklamaları takvim.com.tr'den anlık olarak takip edebilirsiniz.

4D'Lİ TAŞERON İŞÇİ ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?

Taşeron işçiler için yüzdelik dilim, ek ödeme ve refah payı son günlerde en çok konuşulanlar arasında yer alıyor. Bu zamana kadar 6 ayda bir kez %4 oranında zam yapılan taşeron işçilerin maaşlarında asgari ücrete dengeleme durumu söz konusu. 2020 TİS sayesinde maaşlara %10, %12, %15 ve %17.5 oranında zam uygulanması bekleniyor.