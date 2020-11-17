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    • 17.11.2020 09:54
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    SON DAKİKA: Bakanlık müjdeyi verdi: 2023'te devreye alınıyor

    Son dakika haberine göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 3. ünitesi için inşaat lisansının verildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "2023'te ilk reaktör devreye alınacak ve enerji portföyümüz yeni bir enerji kaynağıyla daha çeşitlendirilecek." denildi.

    Bakanlık müjdeyi verdi: 2023'te devreye alınıyor

    Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 3. ünitesi için inşaat lisansı verildi.

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Akkuyu NGS'nin 3. ünitesi için inşaat lisansı verildi. 2023'te ilk reaktör devreye alınacak ve enerji portföyümüz yeni bir enerji kaynağıyla daha çeşitlendirilecek. Akkuyu'dan yükselecek enerji tüm Türkiye'yi aydınlatacak." ifadeleri kullanıldı.

    'nin inşasına ilişkin hükümetler arası anlaşma Rusya ile 2010'da imzalanmıştı.

    Toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip 4 reaktörden oluşacak santralin ilk ünitesinin 2023 yılında devreye alınması hedefleniyor.

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    Haberler Ekonomi SON DAKİKA: Bakanlık müjdeyi verdi: 2023'te devreye alınıyor