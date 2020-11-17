Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borcundan dolayı mağdur olanlar KYK borçlarının silinmesine ya da KYK borç ödemelerinin ertelenmesini talep ediyordu. Bu anlamda KYK borçlarına yapılandırma geldi. Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan burs alarak üniversite eğitimini tamamlayan kişilerin, kredi borçlarını belirlenen süre içinde ödememesi halinde banka hesaplarına en konuluyor. KYK borcu banka hesap blokesi kaldırma 2020 nasıl yapılıyor araştıranlar, e- Haciz uygulaması ile karşılaşıyor. KYK borcu bloke kaldırmak için nasıl işlem yapılır? e- Haciz sorgulama ve haciz kaldırma işlemi sayfamızda
KYK BORCU BANKA BLOKESİ NASIL KALDIRILIR 2020?
KYK kredi borçlarını dileyen mezunlar erteleyebiliyor. Askeri vazife, işsizlik ve yeni eğitim dönemi gibi nedenlerden dolayı birçok kişi KYK borçlarını öteletebiliyor. KYK borçlarını ertelemek için başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden yapılıyor. e-Devlet giriş bilgileri olan kişileri kullanıcı bilgileri ile e-Devlet'e giriş yaparak, KYK borç erteleme talebinde bulunabiliyor. Son dönemde kabul edilen KYK yapılandırması 2020 nedeniyle birçok kişi yapılandırma yöntemini seçmişti. Fakat yukarıda belirtilen durumlar dışında KYK borçlarını ödemeyen vatandaşların, KYK borcundan dolayı banka hesaplarına bloke uygulanabiliyor. KYK borçları ile ilgili herhangi bir işlem yapmayan vatandaşların her geçen gün borcuna günlük faiz ekleniyor. Alınan toplam kredi + Yİ-ÜFE ilavesi + borcun ödenmediği her ay %1.40 gecikme faizi uygulanarak, KYK burs borcu her geçen gün artıyor.
KYK BURS BORCU NASIL SİLİNİR?
Askerlik eğitim durumunun devamı ve işsizlik gibi nedenlerden dolayı KYK borcunu ödeyemeyen ve bunu bildirmeyen kişilerin banka hesapları bir süre sonra blokeli oluyor. KYK borçlarının silinmesi 2020 için ne yapılır sorusu bu aşamada merak edilen sorulardan birisi oldu. KYK borçlarının silinmesi 2020 için kişinin tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulundan 'hayatını çalışarak kazanamaz' ibaresi bulunan bir sağlık raporu alması yeterli oluyor. Bunlar dışında vefat eden kişilerin de KYK burs borcu siliniyor.
KYK BURSU HESAP BLOKESİ KALDIRMA YÖNTEMLERİ NELERDİR?
Yukarıda belirtilen durumlar dışında SGK'lı olarak çalışmasına rağmen KYK borcunu hiç ödememiş, yapılandırma ya da taksitlerine sadık kalmamış ya da 2 taksitten fazla ödeme yapmayan kişilerin borçları vergi dairelerine devrediliyor. KYK borcundan dolayı banka hesaplarına bloke konulan kişilerin bu süreçte bağlı olduğu Vergi Dairesi Müdürlüğü ile görüşerek başvuruda bulunması gerekiyor. Aksi halde borçlar ödenmemeye devam edilirse Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından borçlu kişinin adresine tebligat gönderiliyor. Tebligatta belirtilen durumları yerine getirmeyen vatandaşların tüm banka hesapları blokeli hale geliyor.
BANKA HESABINA KONULAN BLOKE NASIL KALDIRILIR?
Bloke kaldırma işlemleri, hangi durum nedeni ile bloke konduğu konusunda değişiklik göstermektedir. Şöyle ki; yasa dışı bahis nedeni ile bloke konulan hesap ile banka borçlarını ödemediği için konulan bloke arasında fark bulunmaktadır. Hakeza vergi borcundan dolayı yaşanan blokeler de farklı prosedürler uygulanmaktadır. Bu nedenle bu iki hesap sahibinin de uygulayacağı yollar birbirlerinden farklılık göstermektedir.
Öncelikle blokeye neden olan kurum veya banka ile iletişime geçmelisiniz. Bloke kaldırma işlemi için başvuruda bulunmanız gerekiyor. Vergi borçları yüzünden banka hesabına erişimi engellenen kişiler başvurularını vergi daireleri üzerinden yapabilirler. Başvuru neticesinde yapılandırma uygulanabilir. Vergi borcundan ötürü konan blokenin kaldırılması için borcun tamamının ödenmesi istenmektedir.