BANKA HESABINA KONULAN BLOKE NASIL KALDIRILIR?

Bloke kaldırma işlemleri, hangi durum nedeni ile bloke konduğu konusunda değişiklik göstermektedir. Şöyle ki; yasa dışı bahis nedeni ile bloke konulan hesap ile banka borçlarını ödemediği için konulan bloke arasında fark bulunmaktadır. Hakeza vergi borcundan dolayı yaşanan blokeler de farklı prosedürler uygulanmaktadır. Bu nedenle bu iki hesap sahibinin de uygulayacağı yollar birbirlerinden farklılık göstermektedir.

Öncelikle blokeye neden olan kurum veya banka ile iletişime geçmelisiniz. Bloke kaldırma işlemi için başvuruda bulunmanız gerekiyor. Vergi borçları yüzünden banka hesabına erişimi engellenen kişiler başvurularını vergi daireleri üzerinden yapabilirler. Başvuru neticesinde yapılandırma uygulanabilir. Vergi borcundan ötürü konan blokenin kaldırılması için borcun tamamının ödenmesi istenmektedir.