Vatandaşlar altın fiyatlarındaki son alış satış fiyatlarını öğrenmek için özellikle akşam saatlerinden araştırmalarına devam ediyor. Dün, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 467,7 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne de değer kazancıyla başladı. Altın piyasasında, en düşük 466 bin 406, en yüksek ise 472 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,11 düşüşle 467 bin liradan tamamladı. İşte çeyrek ve gram altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?