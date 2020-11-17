Vatandaşlar altın fiyatlarındaki son alış satış fiyatlarını öğrenmek için özellikle akşam saatlerinden araştırmalarına devam ediyor. Dün, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 467,7 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne de değer kazancıyla başladı. Altın piyasasında, en düşük 466 bin 406, en yüksek ise 472 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,11 düşüşle 467 bin liradan tamamladı. İşte çeyrek ve gram altın fiyatları
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|469,30
|469,50
|470,20
|470,40
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.093,00
|3.114,00
|3.099,00
|3.120,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|428,00
|432,00
|429,00
|433,00
|Lira(Tam) Ziynet
|3.022,00
|3.042,00
|3.028,00
|3.048,00
|Yarım Ziynet
|1.511,00
|1.521,00
|1.514,00
|1.524,00
|Çeyrek Ziynet
|756,00
|761,00
|757,00
|762,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,19 artışla 470,40 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 762,00 lira, Cumhuriyet altını 3.120,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,19 yükselişle 470,40 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 467 BİN LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 467 bin liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 466 bin 406, en yüksek ise 472 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,11 düşüşle 467 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 617 milyon 996 bin 275,97 lira, işlem miktarı ise 5.630 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 629 milyon 579 bin 332,93 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, Has Kıymetli Madenler, Demaş Kuyumculuk, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
ALTININ ONSU 1.887,82 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.887,82 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,11 kayıpla 467 bin liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,7339 lira, satışta 7,7649 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,6697 lira, satışta 7,7004 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1868, sterlin/dolar paritesi 1,3254, dolar/yen paritesi de 104,13 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,65 azalışla 43,70 dolardan işlem görüyor.
PETROL VE ALTIN FİYATLARI YATAY
Covid-19 aşısına ilişkin gelişmelerle yükselen petrol fiyatları, başta Avrupa Birliği ve ABD olmak üzere birçok ülkede yeni kapanma hazırlıklarının artması üzerine hafif gerileyerek yatay hareket ediyor.
Aşı haberleriyle hızla 1,900 doların altına inerek 1,860 dolar düzeyleine kadar gerileyen altın da, son iki günde yükseldiği 1,880 - 1,890 dolar aralığında yatay işlem görüyor.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.95 düşüşle 43.60 dolar,
- Batı Teksas yüzde 1.23 düşüşle 40.90 dolar,
- altın yüzde 0.02 artışla 1,888.11 dolar,
- gümüş yüzde 0.72 düşüşle 24.58 dolar,
- bakır yüzde 1.36 artışla 7,095.00 dolar,
- platin yüzde 0.40 artışla 932.71 dolar,
- paladyum yüzde 0.50 artışla 2,337.75 dolar düzeyindeydi.