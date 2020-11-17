EFT ve banka açılış, kapanış saatleri vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu anlamda bilindiği gibi 2020 yılının Mart ayında da Türk bankacılık sektörü, koronavirüs salgınının hem ekonomik hem de sosyal etkilerini minimize etmek için bir dizi tedbir paketini yürürlüğe koymuştu. Bu doğrultuda her gün vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren "Bugün bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?" sorusuna güncel ve doğru yanıt arayışına çıktı. Öte yandan EFT ile ilgili gelişmelerde takip ediliyor. Yeni ödeme sistemi ile EFT'de mesai sınırı ortadan kalkıyor. Bunun üzerine EFT ücretlerinde de yüzde 50 oranında artırılma yapıldı.
EFT FAST ile 24 saat EFT ne zaman başlayacak:
FAST Sistemi, 18 Aralık'tan itibaren pilot uygulama olarak hizmete alınacak ve kademeli bir şekilde vatandaşların kullanımına açılacak. Aktarılan fon, ödeme işleminin başlatılmasından itibaren saniyeler içerisinde alıcının hesabında kullanılır duruma gelecek ve işlemin tarafları bankaları tarafından işlem sonucu hakkında bilgilendirilecek.
EFT ücretleri ne kadar?
Banka ücret ve komisyonlarına 1 Mart itibarıyla sınırlama getirilmişti. Buna göre; 6 ila 850 lira arasında değişen EFT ücretleri 1 ila 100 lira arasında sınırlandırılmıştı. Havale ücreti ise belirlenen EFT ücretinin yarısı olmuştu. Buna göre; cep telefonundaki uygulamalardan veya internetten EFT yapmak isteyen bir kişi, 1.000 liraya kadar 1 lira, 1.000-50.000 lira arasında 2 lira, 50 bin lira ve üzerinde en fazla 25 lira EFT ücreti ödüyor.Tarife kapsamında örneğin; 1.500 lira EFT yapan bir kişi 2 lira ödüyor. Buna 10 kuruş da vergi (BSMV) ekleniyor. Yani toplam 2.10 lira EFT ücreti ödenmiş oluyor. 1.000 lirada ise EFT toplam tutarı 1.05 lira oluyor. Ancak bazı vatandaşlar son günlerde EFT ücretinin arttığıyla ilgili dertlerini dile getiriyor. Bu noktada ince bir ayrıntı gözden kaçıyor.
EFT işleminin saat 16.00'dan sonra yapılması durumunda bu 'geç EFT' olarak tanımlanıyor. Her bankanın geç EFT saat dilimi farklılık gösteriyor. Bazı bankalarda 16.00-17.00 arası bazılarında ise 16.00-17.15 veya 16.30-17.30 arasında olabiliyor.
İşte bu saatler arasında para gönderenler, 16.00'dan önceki tarifeden yüzde 50 daha fazla ödüyor. Yani 1 lira yerine 1.5 lira, 2.10 lira yerine 3.15 lira, 25 lira yerine ise 37.5 lira alınıyor. EFT ücretlerindeki fark, bankaya göre değişen geç EFT saatlerinden kaynaklanıyor. Bu nedenle EFT yapılırken saati kontrol edin ve para transferi yapacağınız bankanın EFT saatlerine ve geç EFT ücretine bakmayı unutmayın.
Bazı, bankalar maaşlı müşterilerinden EFT ücreti almıyor. Ancak geç EFT ücreti maaşlı müşteriden de alınabiliyor. Bireysel müşterilerden alınacak ücret ve komisyonların yıllık artışı, ocakta açıklanacak yıllık tüketici fiyat endeksi (TÜFE) artış oranıyla sınırlı.
BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ
İş Bankası, İstanbul'da gişe çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. Bankanın müşterilerine gönderdiği mesajda şu ifadeler yer aldı:
"Değerli Müsterilerimiz, Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek, sizlerin, çalışanlarımız ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla İstanbul özelinde şubelerimizin gişe çalışma saatleri 09.11.2020 Pazartesi gününden itibaren saat 10:00-12:30 ve 13:30-17:00 olacak şekilde değiştirilmiştir."
2020 yılının mart ayında da Türk bankacılık sektörü, koronavirüs salgınının hem ekonomik hem de sosyal etkilerini minimize etmek için bir dizi tedbir paketini yürürlüğe koymuştu.
HALKBANK ŞUBE ÇALIŞMA SAATLERİ
09.00-17.00
DENİZBANK ŞUBE ÇALIŞMA SAATLERİ
09.00 - 17.00
GARANTİ BANKASI ŞUBE ÇALIŞMA SAATLERİ
09.00-17.00
İŞ BANKASI ŞUBE ÇALIŞMA SAATLERİ
09.00-17.00
VAKIFBANK ŞUBE ÇALIŞMA SAATLERİ
09.00-17.00
TEB ŞUBE ÇALIŞMA SAATLERİ
09.00-17.00
AKBANK ŞUBE ÇALIŞMA SAATLERİ
09.00-17.00
ZİRAAT BANKASI ŞUBE ÇALIŞMA SAATLERİ
09.00-17.00