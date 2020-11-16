Kesinti onaya tabi

İşveren ancak işçinin kasten zarar verdiği ve bu durumun mahkeme kararıyla sabit olduğu durumlarda, işçinin ücretinden kesinti yapabilir. Bu oran da haciz gibi dörtte biri geçemez.

Böyle bir mahkeme kararı yoksa, işverenin işçinin verdiği zararlar için kesinti yapabilmesi işçiden onay almasına bağlıdır. İşveren onay vermeyen işçiye karşı icra takibi başlatmak zorunda kalacaktır. İşçinin raporlu olduğu sürelerin ücretinin kesilmesi ise farklı esaslara tabidir.