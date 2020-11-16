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    • 16.11.2020 09:36
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    SON DAKİKA: Araç sahiplerine müjdeli haber! e 32 kuruş indirim geliyor

    Son dakika haberi... fiyatlarına 2020'den itibaren geçerli olmak üzere 32 kuruş fiyat indirimi bekleniyor. Motorin grubunda ise 16-17 Kasım tarihleri arasında fiyat değişimi beklenmiyor.

    Araç sahiplerine müjde! Bu geceden itibaren...

    in litre fiyatında pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 32 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Dolar kurunda yaşanan sert düşüşün akaryakıt fiyatlarına da yansıması bekleniyor.

    Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre benzinin litre fiyatında pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 32 kuruş indirim yapılacağı öğrenildi. Yapılan indirim pompa fiyatlarına yansıyacak. Bugün itibarıyla benzinin litre fiyatı İstanbul'da 6,97 TL, Ankara'da ve İzmir'de 7,03 TL seviyesinde bulunuyor. Bayiler ve ilçeler arasında fiyatlar farklılık gösterebiliyor.

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    Haberler Ekonomi SON DAKİKA: Araç sahiplerine müjdeli haber! Benzine 32 kuruş indirim geliyor