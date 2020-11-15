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    • Ekonomi
    • 15.11.2020 12:34
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    • 15.11.2020 12:34
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    ndan kooperatiflere hibe desteği

    kooperatif girişimcilik modellerinin ye kazandırılması amacıyla hayata geçirilen KOOP-DES projesiyle 11 ilden 54 kooperatifin 55 projesinin 5 milyon 456 bin 754 lira hibe ile desteklenmesine karar verdi.

    Ticaret Bakanlığından kooperatiflere hibe desteği

    ndan alınan bilgilere göre, Bakanlık tarafından kooperatif ve üst kuruluşlarının üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesi, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanması, teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden yararlanmalarına katkıda bulunulması ve bireysel tasarrufların uygun kooperatif girişimcilik modelleri ile ye kazandırılması amacıyla KOOP-DES hayata geçirildi.

    KOOP-DES kapsamında ilk uygulama olarak ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflere finansman desteği sağlanmasına yönelik 15 Temmuz 2020 tarihinden itibaren tüm illerde ticaret il müdürlüklerince başvurular alınmaya başlandı.

    Söz konusu programa başvurulara yönelik değerlendirmeler sonucunda, ilk etapta 2 Eylül'de Merkez Proje Komisyonu tarafından 11 ilden 54 kooperatifin toplam tutarı 7 milyon 312 bin 783 lira olan 55 projesinin 5 milyon 456 bin 754 lira hibe ile desteklenmesine karar verildi.

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    Haberler Ekonomi Ticaret Bakanlığından kooperatiflere hibe desteği