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    • Ekonomi
    • 15.11.2020 13:02
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    • 15.11.2020 13:03
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    yayınlandı! ürünlerde bu hafta neler var?

    yayınlandı ve hemen incelenmeye başlandı. Her hafta ilgiyle takip edilen ve yapılan kampanyaların büyük ilgi gördüğü ürünlerde bu hafta neler var? Özellikle havalar soğumuşken ısıtıcı ürünlerindeki indirim büyük ilgi görüyor. Giyimden mutfak ürünlerine, oyuncaklardan temizlik ürünlerine kadar pek çok çeşitti kampanyalar yer alıyor. na haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    ŞOK aktüel ürünler kataloğu 14-17 Kasım yayınlandı! ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

    ŞOK aktüel ürünler kataloğu 14-17 Kasım yine dopdolu ve birbirinden güzel ürünler dikkat çekiyor. Peki ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta neler var? Soğuk havalarda destek olacak ısıtıcı çeşitleri uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Çocuklara özel ürünler, kadınlar için kışın sıcak tutacak giyim ürünleri de ön plana çıkıyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğu 14-17 Kasım haberimizden inceleyebilir, alacaklarınızı belirleyerek markete gidebilirsiniz.

    ŞOK 14-20 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    Mini Quartz Isıtıcı
    • 1500 Watt güç
    • 2 adet quartz cam tüp rezistans
    • Krom-Nikel kaplamalı dekoratif ön koruyucu panel
    • Devrilme emniyet

    Dikey İnfrared Isıtıcı
    • Devrilme emniyeti
    • Ayarlanabilir termostat
    • Ergonomik Tasarım
    • 2000 w
    • 20 saniyede şok ısıtma

    Emaye Kızartma Tavası
    • Bulaşık makinesinde yıkanabilir
    • İslenme, sararma, kararma yapmaz
    • Antibakteriyel emaye iç ve dış yüzey
    • 26 cm

    Tam Fermuarlı Polar Üst
    • S-M, L-XL Bedenlerde
    • Anti pilling kumaş ile tüylenme ve boncuklanma yapmaz.
    • Sıcak tutar
    • Rahat kalıp
    • Etek ve kol kenarları elastik biyeli

    Kadın Spor Tayt
    S, M, L, XL Bedenlerde

    Cift Cidarlı Çay Bardağı
    • Uzun süre sıcak tutma

    Sahrap Soysal
    Yemek Kitabı

    Galon Şişe
    • 3 lt

    Kutu Oyunları
    • 2'li yapboz puzzle
    • Hafıza oyunu
    • Zıt kavramlar seçenekleriyle

    Vanish Gold Leke Çıkarıcı
    • 1,4 lt - Pembe, beyaz
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    Haberler Ekonomi ŞOK aktüel ürünler kataloğu 14-17 Kasım yayınlandı! ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta neler var?