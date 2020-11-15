ŞOK aktüel ürünler kataloğu 14-17 Kasım yayınlandı! ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

ŞOK aktüel ürünler kataloğu 14-17 Kasım yine dopdolu ve birbirinden güzel ürünler dikkat çekiyor. Peki ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta neler var? Soğuk havalarda destek olacak ısıtıcı çeşitleri uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Çocuklara özel ürünler, kadınlar için kışın sıcak tutacak giyim ürünleri de ön plana çıkıyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğu 14-17 Kasım haberimizden inceleyebilir, alacaklarınızı belirleyerek markete gidebilirsiniz.