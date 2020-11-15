ŞOK aktüel ürünler kataloğu 14-17 Kasım yayınlandı! ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

ŞOK aktüel ürünler kataloğu 14-17 Kasım yine dopdolu ve birbirinden güzel ürünler dikkat çekiyor. Peki ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta neler var? Soğuk havalarda destek olacak ısıtıcı çeşitleri uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Çocuklara özel ürünler, kadınlar için kışın sıcak tutacak giyim ürünleri de ön plana çıkıyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğu 14-17 Kasım haberimizden inceleyebilir, alacaklarınızı belirleyerek markete gidebilirsiniz.
ŞOK 14-20 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Mini Quartz Isıtıcı
• 1500 Watt güç
• 2 adet quartz cam tüp rezistans
• Krom-Nikel kaplamalı dekoratif ön koruyucu panel
• Devrilme emniyet
Dikey İnfrared Isıtıcı
• Devrilme emniyeti
• Ayarlanabilir termostat
• Ergonomik Tasarım
• 2000 w
• 20 saniyede şok ısıtma
Emaye Kızartma Tavası
• Bulaşık makinesinde yıkanabilir
• İslenme, sararma, kararma yapmaz
• Antibakteriyel emaye iç ve dış yüzey
• 26 cm
Tam Fermuarlı Polar Üst
• S-M, L-XL Bedenlerde
• Anti pilling kumaş ile tüylenme ve boncuklanma yapmaz.
• Sıcak tutar
• Rahat kalıp
• Etek ve kol kenarları elastik biyeli
Kadın Spor Tayt
S, M, L, XL Bedenlerde
Cift Cidarlı Çay Bardağı
• Uzun süre sıcak tutma
Sahrap Soysal
Yemek Kitabı
Galon Şişe
• 3 lt
Kutu Oyunları
• 2'li yapboz puzzle
• Hafıza oyunu
• Zıt kavramlar seçenekleriyle
Vanish Gold Leke Çıkarıcı
• 1,4 lt - Pembe, beyaz