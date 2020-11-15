Geçen hafta TBMM'de yasalaşan torba kanun birçok avantajı beraberinde getirirken Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcu olanları da sevindirdi. 31 Ağustos öncesinden GSS prim borçlarının anaparasını 30 Nisan 2021 tarihine kadar ödeyenlerin gecikme faizi ve cezaları silinecek. Sadece anapara tutarını ödemeleri gerekecek.
Sigortalı bir işte çalışmadığı için prim borcu çıkartılan kişiler daha önce hiç gelir testine girmemişler ise 31 Mart 2021'e kadar gelir testi yaptırabilecekler. Kaymakamlıklardaki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurarak gelir testi yaptıranların hane içindeki geliri asgari ücretin üçte birinden az çıkarsa prim borçları silinecek.