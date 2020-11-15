



Sigortalı bir işte çalışmadığı için prim borcu çıkartılan kişiler daha önce hiç gelir testine girmemişler ise 31 Mart 2021'e kadar gelir testi yaptırabilecekler. Kaymakamlıklardaki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurarak gelir testi yaptıranların hane içindeki geliri asgari ücretin üçte birinden az çıkarsa prim borçları silinecek.