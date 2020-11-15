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    • Ekonomi
    • 15.11.2020 13:55
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    • 15.11.2020 13:55
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    yayınlandı ve vatandaşlar tarafından heyecanla izlenmeye başlandı. Her hafta Salı ve Cuma günleri birbirinden çeşitli ürünleri uygun fiyatlarla satışa sunan ürünler katalogları yakından takip ediliyor. Özellikle bu hafta güzellik ürünleri ön plana çıkıyor, el ve ayak maskeleri, makyaj ürünleri, makyaj aynası aydınlatması, parfüm gibi ürünler sizleri bekliyor.

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    BİM aktüel ürünler kataloğu 17 Kasım 2020! BİM aktüel ürünler bu hafta da yine dopdolu!

    BİM aktüel ürünler kataloğu 17 Kasım 2020 gündemde sıkça araştırılanlar arasında yer alıyor. İncelemek isteyenler ve markete gitmeden önce alacaklarını belirlemek isteyenler için haberimizde paylaştık. BİM aktüel ürünler bu hafta da yine dopdolu çeşitli ürün gruplarında uygun fiyatlar dikkat çekiyor. Kadınlar için kozmetik ürünleri ve atıştırmalıklarda farklı markaların lezzetleri en dikkat çekenler arasında yer alıyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu…

    BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 17 KASIM 2020

    Ayak Bakım Maskesi

    Kurdeleli Kadife Toka

    Seyahat Seti• Tırnak makası, cımbız, törpü

    Kahve DünyasıAntep Fıstıklı Kare Çikolata
    • 100 g

    VeniÇikolatalı Portakallı Gofret
    • 110 g

    Cire AseptineNemlendirici Bakım Kremi
    • 30 ml

    EDT Parfüm Kadın

    LedoletUzaktan Kumandalı Led Ampul
    • Farklı renk ve ışık şiddeti seçenekleri

    MaraSaç Maskarası

    Note
    Lipgloss
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    Haberler Ekonomi BİM aktüel ürünler kataloğu 17 Kasım 2020! BİM aktüel ürünler bu hafta da yine dopdolu!