2020 Kasım E-devlet ile 1000 TL pandemi yardımı başvurusu nasıl alınır?

1000 TL pandemi para yardımı nasıl yapılır? Hafta sonunun gelmesi ile birlikte PTT hesaplarına ödenen 1000 TL yardım başvurusu tüm vatandaşlarımızın hizmetine açıldı. E-devlet uygulamaları üzerinden hiçbir şarta bağlı kalmadan başvuru olanaklarına sahipsiniz.
İhtiyaç Sahibi Asker Ailelerine Destek
Yapılan sosyal yardımların detaylarına ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, zorunlu askerlik hizmetini yürüten, muhtaç er ve erbaşların ailelerine 2 aylık periyotlarla destek verdiklerini belirterek, yaklaşık 32 bin ihtiyaç sahibinin hesabına 25,8 milyon TL yatıracaklarını söyledi.
89 Bin İhtiyaç Sahibi Kadına 57,2 Milyon TL Destek
Bakan Selçuk, eşi vefat eden yardıma muhtaç kadınların da yanında olduklarını ifade ederek, "90 bin ihtiyaç sahibi kadınımıza toplam 57,2 milyon TL destek sağlayacağız" diye konuştu
İhtiyaç Sahibi Öksüz ve Yetimler İçin 12 Milyon TL Ödeme
Anne, babası veya her ikisi de vefat etmiş 18 yaş altındaki çocuklar için destekte bulunduklarını belirten Bakan Selçuk, bu kapsamda 41 bin kişinin hesabına toplam 12 milyon TL yatıracaklarını kaydetti.
Kronik Rahatsızlığı Olan 2 Bin İhtiyaç Sahibine 3,2 Milyon TL Yardım
Selçuk, ayrıca, kronik hastalığı olanlara da nakdi yardımda bulunduklarının altını çizerek, 2 bin ihtiyaç sahibine 3,2 milyon TL destekte bulunacağız" şeklide konuştu.
Bakan Selçuk, Kronik Hastalık Yardım ödemelerini 25 Ekim 2020 itibarıyla, Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Nakdi Yardım, Muhtaç Asker Çocuklarına Yönelik Nakdi Yardım, Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Nakdi Yardım ile Öksüz ve Yetim Yardım ödemelerinin de 24-28 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleşeceğini söyledi.
Kimler Sosyal Yardım Parasından Yararlanamaz?
5510 sayılı kanunun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri yararlanamayacak.
5510 sayılı kanunun 4/C maddesi kapsamındaki memurlar faydalanamayacak.
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelir veya aylık alanlar yani emekliler faydalanamayacak.
İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar yararlanamayacak. İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalananlar yararlanamayacak.
Asker Çocuklarına Yaklaşık 482 Bin TL Destek
Muhtaç Asker Çocuklarına Yönelik Yardım Programı kapsamında aylık ödeme miktarını da yüzde 50 artırdıklarını anımsatan Bakan Selçuk, "Bu kapsamda bu ay 2 bine yakın ihtiyaç sahibine, 482 bin TL ödeme yapacağız" bilgisini verdi.
1000 TL Sosyal Yardım Başvurusu Nasıl Yapılır?
E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden 3. Faz başvuruları başladı.
TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;
0- Pazartesi
2-Salı
4-Çarşamba
6-Perşembe
8- Cuma
günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.
Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmasızın herkes başvuru yapabilir.
Sosyal Yardım Başvuru ve Sorgulama İşlemi
Devlet tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara tahsis edilen pandemi sosyal destek ödemeleri, 1000 TL olarak hesaplara yatırılacak. Sosyal yardım başvuru sorgulama e Devlet sistemi üzerinden yapılmaktadır. E devlet sistemine giriş yaparak hesabınıza sosyal yardım yatıp yatmadığını öğrenebilirsiniz.
DÖNEMSEL MUHTAÇLIK KRİTERİ NEDİR?
Korana virüs salgını nedeni ile işinden olanlar, geçici olarak gelir kaybı yaşayanlar, normalde yevmiyeli olarak çalışan ancak salgın nedeni ile büyük gelir kaybına uğrayan kişiler de dönemsel muhtaçlık kriteri kapsamında yardım programına dahil edildi.