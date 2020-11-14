Türk Savunma Sanayi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde kritik ürünleri yerli olarak üretiyor. Dünyanın en önemli savunma şirketleri arasında yer alan Aselsan, Roketsan, Havelsan, TUSAŞ, BMC, STM ve FNSS savunma için ürettiği çözümlerle parmak ısırtıyor. Küresel çatışmalarda mazlumun yanında saf tutan Türkiye, elde ettiği başarıyı dost ve müttefik ülkelerle de paylaşıyor. 2002'de 248 milyon dolar olan Türk Savunma ve Havacılık Sanayi sektörü ihracatı, 2019'da 2 milyar 740 milyon 988 bin dolar olurken 2020 yılının ilk 9 ayı boyunca toplam 1 milyar 521 milyon 396 bin dolara yükseldi. Türkiye, uzay liginde yerini güçlendiriyor. Önümüzdeki aylarda Roketsan yapımı yerli üretim bir füzenin daha uzaya gönderilmesi planlanıyor.

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Başkan Erdoğan'ın geçtiğimiz gün incelediği ASELSAN yapımı Yeni Nesil KORAL Elektronik Harp Sistemi de dosta güven düşmana korku verecek. Sistem düşman unsurlarını algılayacak, TSK ürünlerinden kaynaklı yayılan sinyalleri karıştıracak. Düşmanın gözünü kör edecek sistem, aynı zamanda gelişmiş teknoloji kullanan tüm düşman eski ve modern radar unsurlarına karşı operasyon yapabilecek nitelikte olacak. KORAL sistemi en etkin ve popüler radar tehdit unsurlarını bile algılayıp etkin bir biçimde karıştırarak operasyonel sahada ihtiyaç duyulan güvenli hava koridorunu açacak.Sistem, dost hava unsurlarının etkin ve güvenli bir biçimde görevlerini icra etmelerine de katkı vererek alanında çığır açacak. Elektronik harp teknolojilerinde büyük ilerleme gösteren Türkiye'nin son olarak kullanıma geçen ürünlerden Karakulak Yüksek Frekans Kestirme ve Dinleme Sistemi oldu. Karakulak ile Mehmetçik, sahadaki sistemler aracılığıyla seçilecek uygun haberleşme altyapısı sayesinde koordinasyon sağlayarak hedefi belirleyecek. Sistem, HF frekans bandı içerisinde tarama yapacak, algılanan haberleşme yayınlarının yönlerini kestirecek, yerleri belirleyecek, dinleyecek, parametreleri çıkarıp kaydedecek.Türkiye'nin uzaya ulaşan ilk roketini üreterek tarihe geçen Roketsan, şimdiye kadar gerçekleştirdiği testlerle 4 füzeyi uzayla buluşturdu. Beşinci füze için de gün sayılıyor. ABD, Rusya, Çin, Hindistan, Japonya ve İsrail ve sayılı Avrupa ülkesinin ardından Türkiye de alana iddialı bir giriş yaptı. İlk yerli sonda roketi 130 kilometre irtifaya çıktı.DEFENCE News listesinde yer alan Türk şirketlerin dolar bazında ciroları da şöyle: "Aselsan 2 milyar 172 milyon 57 bin doları savunma olmak üzere toplamda 2 milyar 290 milyon 61 bin dolar, TUSAŞ 1 milyar 858 milyon 35 bin doları savunma olmak üzere toplam 2 milyar 266 milyon 79 bin dolar, BMC 676 milyon 59 bin dolar, ROKETSAN 515 milyon 18 bin dolar, STM'nin 503 milyon 73 dolar, FNSS 374 milyon 94 bin dolar, HAVELSAN 342 milyon 27 bin dolar."