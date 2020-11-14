Altın fiyatlarındaki hareketli seyir durumunu korurken büyük ve küçük ölçekte altın alıp yatırım yapanlar kapanış gününde güncel alış satış fiyatlarını araştırıyor. Bu hafta Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 13,09 kayıpla 468,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 13,00 azalışla 3.106,00 liraya geriledi. Geçen hafta 872,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 759,00 liraya düştü. Peki, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 14 Kasım altın alış satış fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?