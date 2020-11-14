Altın fiyatlarındaki hareketli seyir durumunu korurken büyük ve küçük ölçekte altın alıp yatırım yapanlar kapanış gününde güncel alış satış fiyatlarını araştırıyor. Bu hafta Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 13,09 kayıpla 468,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 13,00 azalışla 3.106,00 liraya geriledi. Geçen hafta 872,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 759,00 liraya düştü. Peki, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 14 Kasım altın alış satış fiyatları
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|466,30
|466,50
|468,00
|468,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.073,00
|3.094,00
|3.085,00
|3.106,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|425,30
|429,30
|427,00
|431,00
|Lira(Tam) Ziynet
|3.003,00
|3.023,00
|3.014,00
|3.034,00
|Yarım Ziynet
|1.502,00
|1.512,00
|1.507,00
|1.517,00
|Çeyrek Ziynet
|751,00
|756,00
|754,00
|759,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,36 artışla 468,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 759,00 lira, Cumhuriyet altını 3.106,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,36 yükselişle 468,20 liradan işlem gördü.
BU HAFTA BORSA KAZANDIRDI, ALTIN VE DÖVİZ KAYBETTİRDİ
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 8,33 değer kazandı, altının gram satış fiyatı yüzde 13,09, dolar/TL yüzde 10,20, avro/TL yüzde 10,67 değer kaybetti.
BIST 100 endeksi, en düşük 1.211,16, en yüksek 1.303,81 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 8,33 artarak 1.291,29 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 13,09 kayıpla 468,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 13,00 azalışla 3.106,00 liraya geriledi. Geçen hafta 872,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 759,00 liraya düştü.
Bu hafta ABD doları yüzde 10,20 değer kaybederek 7,6920 liraya, avro yüzde 10,67 azalışla 9,0890 liraya geriledi.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,17, bireysel emeklilik fonları da yüzde 1,26 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,39 ile hisse senedi fonları oldu.
ALTININ KİLOGRAMI 467 BİN 800 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 467 bin 800 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 459 bin lira, en yüksek 467 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,03 artışla 467 bin 800 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 633 milyon 835 bin 85,81 lira, işlem miktarı ise 3.487,27 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 642 milyon 58 bin 300,62 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ziraat Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
ALTININ ONSU 1.889,38 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.889,38 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,03 yükselerek 467 bin 800 liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,6244 lira, satışta 7,6549 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,7842 lira, satışta 7,8154 lira olarak belirlemişti.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,47'den, bileşik getirisi de yüzde 13,92'den gerçekleşti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1828, sterlin/dolar paritesi 1,3157, dolar/yen paritesi de 104,75 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,32 azalışla 42,95 dolardan işlem görüyor.
ALTIN 1,890 DOLARIN ÜZERİNE YÜKSELDİ
Aşı konusundaki olumlu haberlere karşın, küresel ekonomide Covid-19 vakalarının artışına bağlı "toparlanma endişeleriyle" artan güvenli liman alımlarıyla yükselen altın 1,890 doların üzerine yükseldi.
Covid-19 pandemisi kaynaklı talep baskıları altındaki petrol fiyatları da, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) müttefikleriyle (OPEC+) birlikte yürüttüğü üretim kısıntılarını 2021 yılında da sürdüreceğine ilişkin haberlerle yatay hareket ediyor.
Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, ons altında görünümün değişmediğine işaret ederek, "Son dönemde küresel risk iştahındaki toparlanmaya karşın dolar endeksinin dirençli bir görünüm sergiliyor oluşu ons altında anlamlı bir değişim görmemize izin vermiyor" dedi ve ekledi:
"Bu kapsamda fiyatların 1,890 dolar merkezli bir bant içerisinde hareket ettiğini görüyoruz. Her ne kadar korona virüs vaka sayılarındaki artış ekonomik aktiviteyi tehdit etmeye devam ediyor olsa da aşının yakın zamanda piyasaya sürüleceğine ilişkin beklentilerin etkisiyle bunun altına yönelimi anlamlı şekilde tetiklemediğini görüyoruz.
"Pfizer'ın ardından Moderna'nın da çalışmalarda ilerleme kaydetmesi pozitif sinyaller verirken aşının dağıtımına başlanacağı tarihin netleşmesi durumunda bunun altın üzerindeki baskıyı artırabileceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor."
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 0.39 düşüşle 43.33 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.73 düşüşle 40.62 dolar,
- altın yüzde 0.88 artışla 1,892.21 dolar,
- gümüş yüzde 1.87 artışla 24.71 dolar,
- bakır yüzde 0.44 artışla 6,916.00 dolar,
- platin yüzde 1.19 artışla 891.66 dolar,
- paladyum yüzde 0.56 düşüşle 2,321.62 dolar düzeyindeydi.
Altının "toparlanma çabasında" olduğu vurgulanan Troy Kıymetli Madenler analizinde şöyle denildi:
"Altın volatilitesi düşük seansları geçirmeye devam ederken, dünkü seansı ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'in sözleriyle yeşilde kapatmayı başardı. Dünkü seansa 1,865 dolar/ons seviyesinden başlayan sarı maden, seans boyu yukarı doğru ivmelendiği bir günü geride bıraktı. Powell, katıldığı forumda virüs yayılırken gelecek birkaç ayın zorlu geçebileceğini savundu. Ekonomik anlamda yapılması gereken daha çok şeyin olduğunu savunan başkan, özellikle mali taraftan desteğe ihtiyaç gerektiğini bir kez daha vurguladı. Tüm bu sözlerin ardından altın cephesinde pozitiflik öne çıkarken, seans 1,876 dolar/ons seviyesinden yüzde 0.6 kazançla tamamlandı.