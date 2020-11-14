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    • Ekonomi
    • 14.11.2020 Gazete
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    lar yükselişin öncüsü

    ’daki yükselişin devam edeceğini öngören uzmanlar, özellikle hisselerinin bu yükselişe öncülük edeceğini belirtiyor

    Bankalar yükselişin öncüsü

    Borsa 'daki yükseliş trendi devam ediyor. Hafta başından bu yana devam eden yükseliş ile en çok kazandıran yatırım aracı oldu. Piyasalardaki olumlu havanın devam edeceğini anlatan uzmanlar, özellikle , sanayi gibi sektörlerin öncülük edeceğini belirtiyor. Daha önce küçük şirket hisselerindeki aşırı hareketliliğin yerini büyük şirketlere bıraktığını kaydeden uzmanlar, yatırımcıları da dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Garanti Yatırım Direktörü Tufan Cömert, A Para'da, Borsa İstanbul'un seyrini değerlendirdi. Cömert, beklentilerin iyileşmesi ile banka hisselerinde gidecek çok yerin olduğunu ifade ederek, "Banka hisseleri önderliğinde BIST 100 endeksinde yükselişin sürmesini bekliyoruz" dedi. Cömert, araştırma kapsamındaki neredeyse bütün bankalara al tavsiyesi verdiklerini, bankaların hâlâ çok ucuz olduğunu söyledi.

    YABANCI GELİYOR
    İnfo Yatırım Araştırma Uzmanı Yunus Şahin ise A Para'da katıldığı programda "'in en çok işlem hacmi yapan 3 aracı kurumdan biri olduğunu görüyoruz. Bu da yabacının piyasaya geri döndüğünü gösteriyor" diye konuştu.

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