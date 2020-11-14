Bankalar yükselişin öncüsü

Borsa İstanbul'daki yükseliş trendi devam ediyor. Hafta başından bu yana devam eden yükseliş ile Borsa İstanbul en çok kazandıran yatırım aracı oldu. Piyasalardaki olumlu havanın devam edeceğini anlatan uzmanlar, özellikle banka, sanayi gibi sektörlerin öncülük edeceğini belirtiyor. Daha önce küçük şirket hisselerindeki aşırı hareketliliğin yerini büyük şirketlere bıraktığını kaydeden uzmanlar, yatırımcıları da dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Garanti Yatırım Direktörü Tufan Cömert, A Para'da, Borsa İstanbul'un seyrini değerlendirdi. Cömert, beklentilerin iyileşmesi ile banka hisselerinde gidecek çok yerin olduğunu ifade ederek, "Banka hisseleri önderliğinde BIST 100 endeksinde yükselişin sürmesini bekliyoruz" dedi. Cömert, araştırma kapsamındaki neredeyse bütün bankalara al tavsiyesi verdiklerini, bankaların hâlâ çok ucuz olduğunu söyledi.

YABANCI GELİYOR

İnfo Yatırım Araştırma Uzmanı Yunus Şahin ise A Para'da katıldığı programda "Merrill Lynch'in en çok işlem hacmi yapan 3 aracı kurumdan biri olduğunu görüyoruz. Bu da yabacının piyasaya geri döndüğünü gösteriyor" diye konuştu.