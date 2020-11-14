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    • Ekonomi
    • 14.11.2020 09:50
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    • 14.11.2020 09:50
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    'nin kulesi sayısı bu hafta 10 adet arttı

    'nin, endüstrisinin görünümü ve kısa dönem üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 10 adet arttı.Brent petrol ise cuma gününü 42,70 dolar seviyesinde tamamladı

    AA
    Petrol sondaj kulelerini artırıyorlar

    sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, 'deki petrol sondaj kulesi sayısı 7-13 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 10 adet artarak 236'ya yükseldi.

    BRENT PETROL DÜŞÜŞLE HAFTAYI TAMAMLADI
    Perşembe gününü 43,53 dolardan kapatan Brent , cuma gününü 42,70 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas () tipi ün varil fiyatı ise cuma gününü 40,12 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol, perşembe gününü de 41,12 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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    Haberler Ekonomi ABD'nin petrol kulesi sayısı bu hafta 10 adet arttı