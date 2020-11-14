17 yıldır gözü gibi sakladı! 250 bin liradaki bu hatayı görmeyen büyük pişmanlık yaşıyor! Değeri ise...

Hayatımızı sürdürebilmemiz ve gündelik ihtiyaçlarımızı karşılayabilmemiz için para son derece önemli bir araçtır. Günümüzde tedavülde olan ya da yıllar önce kullanılmış paralarda çeşitli basım hataları olabiliyor. Haber sitelerinde yer alan hatalı basım banknotlar son dönemde pek çok kez karşımıza çıkıyor. Gün içerisinde alışveriş yaparken elimize geçen paraların rakamı dışında gerisini birçoğumuz dikkat etmiyoruz. Özellikle son aylarda karşımıza çıkan haberlerde hatalı basım banknotların binlerce lira ettiği söyleniyor. Bu haberleri gören vatandaşlar ise aynı banknotların kendisinde olup olmadığını merak ediyor. Hatalı basım banknot olarak ifade edilen bu paralara internet ilan sitelerinde 20 bin TL'den 200 bin TL'ye kadar fiyat biçiliyor. İnternette yayınlanan bu tarz haberleri gören vatandaşlar ise cüzdanlarındaki paralarda herhangi bir hata olup olmadığını merak etmeye başladı. Beyşehir'de bir kamu kurumundan emekli olan ve halen emlakçılık ve av bayiliği işi ile uğraşan Mehmet Ali Demirci, 17 yıldır sakladığı ve Atatürk'ün sağ gözünden akan göz yaşı var gibi görünen basım hatalı eski 250 bin liraya günümüzdeki değeri olan 250 bin liraya satmak istiyor.

PARAYI 17 YIL SAKLADI

Beyşehir'de bir kamu kurumundan emekli olan ve halen emlakçılık ve av bayiliği işi ile uğraşan Mehmet Ali Demirci, kamuda 1990'lı yıllardan sonra bir dönem mutemet olarak görev yaptığı sırada "hatalı basım" olarak nitelendirilen 250 bin Türk Lirası kağıt parayı fark etti. Kağıt paranın üzerindeki Atatürk'ün sağ gözünden akan göz yaşı var gibi görünen 250 bin liralık banknotu harcamayan Mehmet Ali Demirci, parayı 17 yıl sakladı.