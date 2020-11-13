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    • Ekonomi
    • 13.11.2020 Gazete
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    için okulları devrede

    'Çevre İçin Bir Adım' sloganıyla yola çıkan gönüllü Okulları öğrenci ve öğretmenleri, çevresinde biriken atıkları toplamak üzere bir araya geldi.

    Temiz çevre için NUN okulları devrede

    'Çevre İçin Bir Adım' sloganıyla yola çıkan gönüllü NUN Okulları öğrenci ve öğretmenleri, çevresinde biriken atıkları toplamak üzere bir araya geldi. Çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla 52 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen projede, toplanan atıklar etkinlik soda türlerine göre ayrıştırılarak Beykoz Belediyesi'ne teslim edildi. NUN Okulları, Beykoz'un farklı noktalarında bu etkinliği tekrar edecek. NUN Okulları Kurucu Temsilcisi Fatih Nida Üye, daha yaşanılır bir dünya için herkesin elinden gelenin fazlasını yapması gerektiğini söyledi.

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