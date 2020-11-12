ABD federal hükümetinin bütçe açığı ise 2021 mali yılının ilk ayı olan ekimde 284 milyar dolar olarak kaydedildi.

Geçen yılın aynı ayında 134,4 milyar dolar olan bütçe açığı, böylece ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 111 artış gösterdi