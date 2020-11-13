Migros Market zinciri Full Time/ Part Time kasiyer, reyon görevlisi, manav, kasap ve satış elemanı olarak görev yapacak kişiler aranmaktadır. İstanbul İli Anadolu Yakasında yer alan Migros mağazalarımızda veya sanal market alanında görevlendirilmek üzere; Full Time/ Part Time kasiyer, reyon görevlisi, manav, kasap ve satış elemanı olarak görev yapacak kişiler aranmaktadır. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
MİGROS İŞ BAŞVURUSU
İstanbul İli Anadolu Yakasında yer alan Migros mağazalarımızda veya sanal market alanında görevlendirilmek üzere; Full Time/ Part Time kasiyer, reyon görevlisi, manav, kasap ve satış elemanı olarak görev yapacak kişiler aranmaktadır. En az Ortaokul mezunu, tecrübeli ve ya tecrübesiz kişiler ilana başvurabilir. Başvuru yapmak isteyen adaylar http://basvuru.migros.com.tr/ linki ve "En Yakın mağazadan başvuru yapabilirsiniz.
İLANA BAŞVURU SAYISI
Migros personel alımı başvuruları 18.11.2020 tarihinde sona ermektedir. Bu ilana an itibari ile İŞKUR üzerinden toplam 214 kişi başvuru yaptı. Sizde hemen İŞKUR aracılığı ile online başvuru yapmak için tıklayınız
İŞKUR Kayıt Nasıl Oluşturulur?
İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz. İŞKUR bürolarına gitme vaktiniz bulunmuyor ya da daha kolay bir şekilde İŞKUR kaydınızı yaptırmak istiyorsanız İŞKUR "İnternet Şubesi" size yardımcı oluyor. İŞKUR online şubesini kullanarak da İŞKUR kayıt işlemlerinizi dakikalar içerisinde tamamlayabilirsiniz. Kayıt işlemleri için;
• İŞKUR resmi web adresi "iskur.gov.tr" adresini tarayıcınızda açın.
• İŞKUR web sitesinin üst menüsünün en sağında bulunan "İnternet Şubesi" seçeneğine tıklayın.
• Açılan İŞKUR E-Şube sayfasında "İş Arayan" ve "İşveren" şeklinde iki bölüm bulunmaktadır. İŞKUR kayıt işlemi için hangi pozisyonuna uygunsanız o bölümden işleminizi yapabilirsiniz.