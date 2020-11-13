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    • Ekonomi
    • 13.11.2020 16:23
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    • 13.11.2020 16:23
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    İçişleri Bakanı 'nun acı günü

    İçişleri Bakanı 'nun dün hayatını kaybeden halası Rukiye Dönmez'in cenazesi bugün Trabzon'un Of ilçesinde toprağa verildi. Bakan Soylu ve yakınları taziyeleri kabul etti.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun acı günü

    İçişleri Bakanı 'nun dün vefat eden halası Rukiye Dönmez'in cenazesi toprağa verildi.

    Rukiye Dönmez için Of ilçe merkezindeki Çarşıbaşı Camisi önünde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Rize Valisi Kemal Çeber, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi ve vatandaşlar katıldı.

    Bakan Soylu ve yakınları, taziyeleri kabul etti. Dönmez'in cenazesi, burada kılınan namazın ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

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