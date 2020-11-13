Farklı iş bölümlerinde çalışan milyonlarca kişi emekli olduğunda ne kadar maaş alacağını merak ederek SGK SSK maaş hesaplama işlemini yapmak istemektedir. Bilindiği üzere emeklilikte önemli olan iki detay var. Birincisi sigortanın yatırıldığı tutar, ikincisi ise prim günü. Prim gününü doldurup emekli olmayı bekleyenler emeklilik gün sayısı ve maaş miktarı hesaplama işlemi hakkındaki detaylar için araştırma yapıyor. Peki, 4A-4B-4C SSK Bağ-Kur maaş hesaplama işlemi nasıl yapılır? Emekli olduğumda ne kadar maaş alırım? İşte merak edilenler...

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

http://e.sgk.gov.tr adresine giriş yapın ve ardından 'vatandaş' sekmesine tıklayın. Burada ekrana gelen sayfada "Emekli Aylığı ve İkramiye Hesaplama" kısmını gelin ve hangi sigorta koluna bağlı çalışıyorsanız ilgili ekrandan sorgulama yapın.

Ancak sorgulama yapmak için 3600 gün sigortalılık süresini doldurmuş olmanız gerekiyor.

4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ