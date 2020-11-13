ŞOK 14 Kasım aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin fiyat bilgileri fırsatları kaçırmak istemeyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Giyim, ev ve mutfak ürünlerinin ön planda yer aldığı kataloğda Nilson Lamba Anahtarı/ Topraklı Priz, 3'lü Grup Priz, Akel Mini Quartz Isıtıcı ve Vanish Gold Leke Çıkarıcı ürünleri dikkat çekti. Peki, ŞOK'ta bu hafta sonu hangi indirimli ürünler var? İşte o ürünlerin fiyat bilgileri...
ŞOK 14 KASIM AKTÜEL KATALOĞU
Mini Quartz Isıtıcı
• 1500 Watt güç
• 2 adet quartz cam tüp rezistans
• Krom-Nikel kaplamalı dekoratif ön koruyucu panel
• Devrilme emniyet
Dikey İnfrared Isıtıcı
• Devrilme emniyeti
• Ayarlanabilir termostat
• Ergonomik Tasarım
• 2000 w
• 20 saniyede şok ısıtma
Emaye Kızartma Tavası
• Bulaşık makinesinde yıkanabilir
• İslenme, sararma, kararma yapmaz
• Antibakteriyel emaye iç ve dış yüzey
• 26 cm
Tam Fermuarlı Polar Üst
• S-M, L-XL Bedenlerde
• Anti pilling kumaş ile tüylenme ve boncuklanma yapmaz.
• Sıcak tutar
• Rahat kalıp
• Etek ve kol kenarları elastik biyeli
Kadın Spor Tayt
S, M, L, XL Bedenlerde
Cift Cidarlı Çay Bardağı
• Uzun süre sıcak tutma
Sahrap Soysal
Yemek Kitabı
Galon Şişe
• 3 lt
Kutu Oyunları
• 2'li yapboz puzzle
• Hafıza oyunu
• Zıt kavramlar seçenekleriyle
Vanish Gold Leke Çıkarıcı
• 1,4 lt - Pembe, beyaz