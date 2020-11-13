ŞOK 14 Kasım aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin fiyat bilgileri fırsatları kaçırmak istemeyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Giyim, ev ve mutfak ürünlerinin ön planda yer aldığı kataloğda Nilson Lamba Anahtarı/ Topraklı Priz, 3'lü Grup Priz, Akel Mini Quartz Isıtıcı ve Vanish Gold Leke Çıkarıcı ürünleri dikkat çekti. Peki, ŞOK'ta bu hafta sonu hangi indirimli ürünler var? İşte o ürünlerin fiyat bilgileri...

ŞOK 14 KASIM AKTÜEL KATALOĞU

Mini Quartz Isıtıcı

• 1500 Watt güç

• 2 adet quartz cam tüp rezistans

• Krom-Nikel kaplamalı dekoratif ön koruyucu panel

• Devrilme emniyet