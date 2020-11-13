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    • Ekonomi
    • 13.11.2020 22:19
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    • 13.11.2020 22:19
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    ürün listesi! 'ta bu hafta sonu hangi indirimli ürünler var?

    ürün listesi yarın marketlerden alışveriş yapacak olanlar tarafından sorgulanıyor. 'ta bu hafta sonu Sinbo Dikey İnfrared Isıtıcı, Akel Mini Quartz Isıtıcı, Nilson Lamba Anahtarı/ Topraklı Priz, 3’lü Grup Priz, Avşar Emaye Kızartma Tavası, Tam Fermuarlı Polar Üst ve Cift Cidarlı Çay Bardağı ürünleri dikkat çekeceğe benziyor. İşte ŞOK 14 Kasım aktüel kataloğu ürün listesi

    takvim.com.tr
    ŞOK'ta bu hafta sonu hangi indirimli ürünler var?

    ŞOK 14 Kasım aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin fiyat bilgileri fırsatları kaçırmak istemeyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Giyim, ev ve mutfak ürünlerinin ön planda yer aldığı kataloğda Nilson Lamba Anahtarı/ Topraklı Priz, 3'lü Grup Priz, Akel Mini Quartz Isıtıcı ve Vanish Gold Leke Çıkarıcı ürünleri dikkat çekti. Peki, ŞOK'ta bu hafta sonu hangi indirimli ürünler var? İşte o ürünlerin fiyat bilgileri...

    ŞOK 14 KASIM AKTÜEL KATALOĞU

    Mini Quartz Isıtıcı
    • 1500 Watt güç
    • 2 adet quartz cam tüp rezistans
    • Krom-Nikel kaplamalı dekoratif ön koruyucu panel
    • Devrilme emniyet

    Dikey İnfrared Isıtıcı
    • Devrilme emniyeti
    • Ayarlanabilir termostat
    • Ergonomik Tasarım
    • 2000 w
    • 20 saniyede şok ısıtma

    Emaye Kızartma Tavası
    • Bulaşık makinesinde yıkanabilir
    • İslenme, sararma, kararma yapmaz
    • Antibakteriyel emaye iç ve dış yüzey
    • 26 cm

    Tam Fermuarlı Polar Üst
    • S-M, L-XL Bedenlerde
    • Anti pilling kumaş ile tüylenme ve boncuklanma yapmaz.
    • Sıcak tutar
    • Rahat kalıp
    • Etek ve kol kenarları elastik biyeli

    Kadın Spor Tayt
    S, M, L, XL Bedenlerde

    Cift Cidarlı Çay Bardağı
    • Uzun süre sıcak tutma

    Sahrap Soysal
    Yemek Kitabı

    Galon Şişe
    • 3 lt

    Kutu Oyunları
    • 2'li yapboz puzzle
    • Hafıza oyunu
    • Zıt kavramlar seçenekleriyle

    Vanish Gold Leke Çıkarıcı
    • 1,4 lt - Pembe, beyaz
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    Haberler Ekonomi ŞOK 14 Kasım aktüel kataloğu ürün listesi! ŞOK'ta bu hafta sonu hangi indirimli ürünler var?