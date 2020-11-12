FAST Sisteminin, 18 Aralık'tan itibaren pilot uygulama olarak hizmete alınması ve kademeli bir şekilde kullanımına açılmasının planlanlandığı belirtilen açıklamada, "Sistemin kısa bir zaman içerisinde tüm finansal kuruluşları kapsayacak şekilde yaygınlaşması hedeflenmektedir" denildi ve şöyle devam edildi: