BİM aktüel 13 Kasım kataloğu! BİM Aktüel ürünler kataloğu dopdolu! Bu hafta HP Laptop satışa çıkıyor!

13 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu! Her Cuma günü BİM marketlerinden hesaplı ürünler satın alınabiliyor. Türkiye'nin hemen hemen birçok noktasında bulunan BİM marketlerinin indirimli ürün fırsatlarını kullanabilirsiniz. Haberimizden 13 Kasım BİM aktüel kataloğuna ulaşabilir ve ürün fiyat listesini görüntüleyebilirsiniz.

BİM 13 KASIM 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

HP 14" Laptop 4.499 TL

Oppo A5 2020 Cep Telefonu 2.299 TL

Dijitsu 32" Uydu Alıcılı Ready Televizyon 999 TL