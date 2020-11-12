BİM aktüel 13 Kasım kataloğu! BİM Aktüel ürünler kataloğu dopdolu! Bu hafta HP Laptop satışa çıkıyor!

13 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu! Her Cuma günü BİM marketlerinden hesaplı ürünler satın alınabiliyor. Türkiye'nin hemen hemen birçok noktasında bulunan BİM marketlerinin indirimli ürün fırsatlarını kullanabilirsiniz. Haberimizden 13 Kasım BİM aktüel kataloğuna ulaşabilir ve ürün fiyat listesini görüntüleyebilirsiniz.
BİM 13 KASIM 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
HP 14" Laptop 4.499 TL
Oppo A5 2020 Cep Telefonu 2.299 TL
Dijitsu 32" Uydu Alıcılı Ready Televizyon 999 TL
Heifer Kablosuz Şarjlı Dikey Süpürge 899 TL
HP Pavilion Gaming 400 Kulaklık 199 TL
HP Pavilion Gaming 400 Çanta 179 TL
HP Pavilion Gaming 200 Mouse 129 TL
Sony Wi-C200 Bluetooth Kulaklık 149 TL
Philips Powerlife GC2990 Buharlı Ütü 259 TL
Fakir Şarjlı El Süpürgesi 229 TL
Şarjlı Saç Sakal Favori Düzeltici 49,90 TL
Kumtel Konvektör Isıtıcı 139 TL
Fakir Frida Saç Kurutma Makinesi 99,90 TL
Katlanır Yatak 179 TL
Dijital Yazı Tahtası 29,90 TL
Plastik Sandalye 59,90 TL
Koridor Barfiksi 82x130cm 49,90 TL
Oval Dikiş Kutusu 9,95 TL
Bebek Örme Eldiven 14,90 TL
Kız - Erkek Çocuk Kazak 17,90 TL
Işıklı Çocuk Çizme 29,90 TL
Büyük Boy Abs Valiz 115 TL
Orta Boy Abs Valiz 99,90 TL
Küçük Boy Abs Valiz 89,90 TL
Kamuflaj Sırt Çantası 39,90 TL
Çok Amaçlı Dolap 229 TL
Kumtel Dinamik Ankastre Set 999 TL
ARDEN 18 Parça Seramik Yemek Takımı 199 TL
Kurutmalık 59,90 TL
Naturalove Fincan ve Demlik Seti 39,90 TL
Bonera Çift Kulplu Cam Kapaklı Tava 28 cm 69,90 TL
RAKLE Konseptli Meşrubat Bardağı 570 cc 7,50 TL