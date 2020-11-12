Evde bakım maaşı parası 12 Kasım yatan iller listesi! Evde bakım maaşı yatmaya başladı!

12 Kasım evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı yatan iller listesi merak ediliyor. Her ay farklı tarihlerde farklı iller için yatırılan evde bakım maaşlarının ne zaman yatacağı araştırılıyor. Evlerinde bakıma ihtiyaç duyan yaşlı veya engelli kişiler bu maaşlardan faydalanabiliyor. Peki, 12 Kasım evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Şu ana kadar birçok ilde evde bakım maaşı yatırılmaya başlandı.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 12 KASIM!

1- İzmir

2- Hatay

3- Tokat