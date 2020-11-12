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    • Ekonomi
    • 12.11.2020 08:46
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    • 12.11.2020 08:46
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    maaşı (parası) 12 Kasım yatan iller listesi! yatmaya başladı!

    maaşı yatan iller hangileri 12 Kasım Perşembe! Evde bakım parası yatan iller merak ediliyor. Kasım ayı yatırılmaya başlandı. Bu maaştan faydalanan binlerce vatandaş da evde bakım maaşlarının hangi illerde yattığını sorgulamaya başladı. Haberimizden 12 Kasım listesini öğrenebilirsiniz. Bu maaş farklı tarihlerde farklı illerde yatırılıyor.

    takvim.com.tr
    Evde bakım maaşı parası 12 Kasım yatan iller listesi! Evde bakım maaşı yatmaya başladı!

    12 Kasım evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı yatan iller listesi merak ediliyor. Her ay farklı tarihlerde farklı iller için yatırılan evde bakım maaşlarının ne zaman yatacağı araştırılıyor. Evlerinde bakıma ihtiyaç duyan yaşlı veya engelli kişiler bu maaşlardan faydalanabiliyor. Peki, 12 Kasım evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Şu ana kadar birçok ilde evde bakım maaşı yatırılmaya başlandı.

    EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 12 KASIM!

    1- İzmir

    2- Hatay

    3- Tokat

    4- Osmaniye

    5- Afyonkarahisar

    6- Kırklareli

    7- Samsun

    8 - Antalya

    EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA!

    Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

    Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.

    SORGULAMA YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

    SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

    Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

    EVDE BAKIM PARASI NE KADAR?

    Yeni yılda, memur maaş katsayısına bağlı olarak 65 yaş aylığı, engelli yardımı, engelliler için evde bakım parası başta olmak üzere tüm sosyal yardımlar zamlandı. Sosyal yardımlarda yüzde 5.49 oranında artış yapıldı.

    2019 yılında 1.384 lira tutarındaki evde bakım desteği, 2020 yılı Ocak ayında 1.460 liraya yükseltilmişti. Temmuz ayı katsayı düzenlemesiyle 2020 yılı Temmuz-Aralık dönemi için evde bakım yardımı aylık 1.544,61 TL'ye çıkarıldı.
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    Haberler Ekonomi Evde bakım maaşı (parası) 12 Kasım yatan iller listesi! Evde bakım maaşı yatmaya başladı!