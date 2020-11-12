Esnafın faturasına vergi indirimi

Türiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın elektrik ve doğalgaz faturalarındaki vergi oranlarından muaf tutulmasını istedi. Covid-19 salgını döneminde esnafın kazancının düştüğünü ifade eden Palandöken, elektrik ve doğalgaz faturalarının en önemli gider kalemlerinden olduğuna dikkati çekti. Palandöken, "Elektrik faturasının yüzde 49'u, doğalgaz faturasının yüzde 18'i vergi ve diğer kesintilerden oluşuyor. Küresel salgın döneminde kazancı düşen ve maliyetleri artan esnafımız bu faturalardaki vergilerden muaf olmalı" şeklinde konuştu.