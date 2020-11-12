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    • Ekonomi
    • 12.11.2020 Gazete
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    Esnafın faturasına vergi indirimi

    ve () Genel Başkanı , esnafın faturalarındaki vergi oranlarından muaf tutulmasını istedi. Covid-19 salgını döneminde esnafın kazancının düştüğünü ifade eden Palandöken, elektrik ve doğalgaz faturalarının en önemli gider kalemlerinden olduğuna dikkati çekti. Palandöken, “Elektrik faturasının yüzde 49’u, doğalgaz faturasının yüzde 18’i vergi ve diğer kesintilerden oluşuyor. Küresel salgın döneminde kazancı düşen ve maliyetleri artan esnafımız bu faturalardaki vergilerden muaf olmalı” şeklinde konuştu.

    Esnafın faturasına vergi indirimi
    ve () Genel Başkanı , esnafın faturalarındaki vergi oranlarından muaf tutulmasını istedi. Covid-19 salgını döneminde esnafın kazancının düştüğünü ifade eden Palandöken, elektrik ve doğalgaz faturalarının en önemli gider kalemlerinden olduğuna dikkati çekti. Palandöken, "Elektrik faturasının yüzde 49'u, doğalgaz faturasının yüzde 18'i vergi ve diğer kesintilerden oluşuyor. Küresel salgın döneminde kazancı düşen ve maliyetleri artan esnafımız bu faturalardaki vergilerden muaf olmalı" şeklinde konuştu.
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    Haberler Ekonomi Esnafın faturasına vergi indirimi