208 firmaya fahiş fiyat cezası

Fahiş fiyat artışına ilişkin şikayet listesinin başında, sebze ve meyveler ile temel gıda ürünleri, cerrahi maske, el dezenfektanı gibi koruyucu sağlık ürünleri, çeşitli temizlik ve hijyen ürünlerine yönelik başvurular yer aldı. Ticaret Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre; Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, gerek gelen şikayetler gerekse kurul tarafından resen yapılan incelemeler kapsamında bugüne kadar bin 861 dosyayı karara bağladı. Fahiş fiyat artışı yapan 208 firmaya, toplam 6 milyon 870 bin lira idari para cezası kesildi. 788 başvurunun incelemesi ise devam ediyor.