"HERKESİN İŞİ OLACAK"

Köylülerden Hasan Çiftçi de bulunan rezervin kendilerini çok sevindirdiğini ifade etti. Bu keşfin bölge istihdama katkı sağlayacağını dile getiren Çitçi, yöre halkının artık çalışmak için batı illerine gitmeyeceğini belirtti.

Vatandaşlardan Selami Polat da "Burada 500 kişi çalışacağı için sevindik. Biz batı illerine çalışmaya gidiyoruz, bundan sonra burada çalışıp akşam evimize gideriz. Herkesin işi olacak." diye konuştu.