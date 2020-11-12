





YENİLENEBİLİR ENERJİ MÜJDESİ

Güneş Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) kapsamında Kalyon Enerji tarafından Karapınar Güneş Enerjisi Santrali (GES) ile yaklaşık 1.4 milyar dolar yatırım büyüklüğü olan Avrupa ve Ortadoğu'nun tek tam entegre güneş paneli üretim tesisinin açıldığını hatırlatan Dönmez, "Bu tesis sayesinde 100 milyon dolarlık panel ve ekipman ithalatı önlenecek. Burada üretilecek ilk yerli güneş panelleri 1000 megavatlık Karapınar GES'te kullanılacak" şeklinde konuştu.



ERTUĞRUL GAZİ GELİYOR

Saros Körfezi'nde üçüncü FSRU tesisinin devreye alınması için çalışmaların devam ettiğini belirten Dönmez, "170 bin metreküp depolama ve günlük 28 milyon metreküp gazlaştırma kapasitesine sahip Türkiye'nin yeni FSRU gemisi Ertuğrul Gazi ise yıl sonunda ülkemizde olacak" diye konuştu.