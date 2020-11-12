Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'yi Karadeniz gazı ve kritik bilgilerle müjdeledi. Karadeniz'in Sakarya havzasında yaklaşık 40 kuyu açacaklarını ve 2023'te bu gazı karaya taşıyıp doğal gaz iletim sistemine bağlayacaklarını söyledi.
KANUNİ DE BAŞLIYOR
"Fatih gemimiz 5 Kasım'da Sakarya Sahası'ndaki Türkali-1 kuyusunda sondaja başlandı. Mersin/ Taşucu limanından ayrılan Kanuni sondaj gemimiz ise 2021'in ilk aylarında Karadeniz'de faaliyete başlayacak"
40 KUYU AÇILACAK
Bakan Dönmez milletimize açıklamalarında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaz sonunda açıkladığı ve Türkiye'yi sevince boğan Karadeniz Doğal Gazının çıkarılarak kullanıma sunulmasına ilişkin kritik bilgiler verdi. Dönmez'in açıklamalarında Karadeniz'de açılacak kuyu sayısı da vardı. Buna göre Karadeniz Sakarya gaz sahasında 40 kuyu açılacak.
DOĞALGAZ 2023'DE KARAYA TAŞINMIŞ OLACAK
Karadeniz doğalgazının ne zaman karaya taşınacağı ve halkın kullanımına sunulacağına ilişkin bilgiler de veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Türkiye'de ekonomik olarak tarihi bir dönüşümü sağlayacak olan Karadeniz gazının 2023 yılında karaya taşınacak sistemler ile artık son aşamaya geleceğini ve böylece halkın kullanımına sunulabileceğini aktardı.
YENİLENEBİLİR ENERJİ MÜJDESİ
Güneş Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) kapsamında Kalyon Enerji tarafından Karapınar Güneş Enerjisi Santrali (GES) ile yaklaşık 1.4 milyar dolar yatırım büyüklüğü olan Avrupa ve Ortadoğu'nun tek tam entegre güneş paneli üretim tesisinin açıldığını hatırlatan Dönmez, "Bu tesis sayesinde 100 milyon dolarlık panel ve ekipman ithalatı önlenecek. Burada üretilecek ilk yerli güneş panelleri 1000 megavatlık Karapınar GES'te kullanılacak" şeklinde konuştu.
ERTUĞRUL GAZİ GELİYOR
Saros Körfezi'nde üçüncü FSRU tesisinin devreye alınması için çalışmaların devam ettiğini belirten Dönmez, "170 bin metreküp depolama ve günlük 28 milyon metreküp gazlaştırma kapasitesine sahip Türkiye'nin yeni FSRU gemisi Ertuğrul Gazi ise yıl sonunda ülkemizde olacak" diye konuştu.
ORUÇ REİS'İN DOĞU AKDENİZ'DEKİ SÜRESİ UZATILDI
Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'de çalışma yürüteceği alan için 23 Kasım'a kadar sürecek yeni Navtex ilan edildi. Buna göre, Oruç Reis'in 23 Kasım'a uzatılan Doğu Akdeniz'deki çalışmalarına, Ataman ve Cengizhan gemileri eşlik etmeyi sürdürecek. Oruç Reis'in daha önce 14 Kasım'a kadar bölgede çalışma yapacağı ilan edilmişti.
NE OLMUŞTU?
Bilindiği gibi Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz aylarda Türkiye için artık ekonomik tam bağımsızlık yolunda tarihi bir gelişmenin müjdesini vereceğini ilan etmiş, daha sonra Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de Sakarya-1 adı verilen gaz sahamızda doğal gaz rezervi keşfettiğini tüm Türkiye'ye ilan etmişti.
KALİTESİ ÜST DÜZEYDE
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Karadeniz doğal gazının kalitesinin de üst düzey olduğunu ve hızlı bir şekilde halkın kullanımını sağlayacak şekilde çalışmaların başladığını bildirmişti.