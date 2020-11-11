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    • Ekonomi
    • 11.11.2020 16:28
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    • 11.11.2020 16:28
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    SON DAKİKA: fiyatına bu geceden itibaren 19 kuruş geldi

    Gelen son dakika haberine göre; e bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 19 kuruş geldi. Benzine gelen 19 kuruşluk zam bu geceden itibaren pompa fiyatına yansıyacak.

    AA
    Araç sahipleri dikkat! Bu geceden itibaren geçerli

    in na bu gece yarısından geçerli olmak üzere 19 kuruş geldi.

    BÜYÜKŞEHİRLERDE BENZİN FİYATLARI
    'da ortalama 6,81 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7 lira olacak. Benzinin litresi 'da 6,77 liradan 6,96 liraya, 'de 6,83 liradan 7,02 liraya yükselecek.

    AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
    Akaryakıt fiyatları, 'nin de dahil olduğu piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

    Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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    Haberler Ekonomi SON DAKİKA: Benzin fiyatına bu geceden itibaren 19 kuruş zam geldi