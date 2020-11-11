Özellikle koronavirüs pandemisi süresinde evden çıkmayarak yapılabilecek işler dikkat çekmeye başladı. Ailesinin ekonomisine belirli bir miktarda katkı sunmak isteyen vatandaşlarımız İŞKUR üzerinden evde yapılabilecek işleri merak ederek araştırmalarını sürdürüyor. Evde paketleme işleri bu bağlamda ön planda yerini alırken günde ortalama 3-4 saat çalışılarak ayda yaklaşık 1000 TL'ye yakın bir kazanç sağlanabiliyor. Bu ilanlara başvuruları en yakın İŞKUR merkezine giderek yapabilir ya da İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden kayıt olup detayları öğrenebilirsiniz.

EVDE PAKETLEME İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde paketleme işi yapmak isteyenlerin, adreslerine en yakın İŞKUR şubesine giderek kayıt yaptırmaları gerekiyor. Ayrıca kayıttan önce ise İŞKUR evde ek iş başvuru formunu doldurmak gerekiyor. Başvuru yapanların eğitim sertifika belgeleri İŞKUR meslek danışmanı tarafından kayıt edilecek. Paketleme işi geldiğinde ise İŞKUR başvuranın cep telefonuna mesaj gönderecek. Farklı el işleri için gelen teklifi kabul eden kadınlar evde 3-4 saatlik çalışmalar ile bin liranın üzerinde gelir elde edebilirler.

EVDE PAKETLEME İŞİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ