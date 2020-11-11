A101 12 Kasım aktüel kataloğu ürünlerinin fiyat listesi yarın marketlerden alışveriş yapacak olanlar tarafından araştırılmaya başlandı. A101'de yarın satışa sunulacak ürünler arasında Nivea Yüz Temizleme Jeli Peeling Etkili, Seg Mekanik Silindirik Termosifon 65 Lt, Adieu Amber Kolonya Parfüm Cam yer aldı ve kısa sürede ilgi çekeceğe benziyor. Peki, A101 aktüel kataloğunda bu hafta neler var? İşte o ürünlerin fiyatları

12 KASIM A101 AKTÜEL KATALOĞU