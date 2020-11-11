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    • 11.11.2020 23:14
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    yla onlarca sürpriz geliyor! kataloğunda bu hafta neler var?

    yla onlarca sürpriz geliyor. 'de bu hafta Piranha 9958 Bluetooth Kulaklık, Hi Level 55" Ultra Hd Android Smart Led TV, Seg SCM-7101 Çamaşır Makinesi, Seg Mekanik Silindirik Termosifon 65 Lt, Fantom Carbon CC4000 Cyclone Süpürge, Aprilla ABS-1026 Dijital Banyo Baskülü, Dienni 8 Raflı Çok Amaçlı Dolap, Adieu Amber Kolonya Parfüm Cam, L'oreal Kuru Şampuan Ferah Esinti ve Nivea Yüz Temizleme Jeli Peeling Etkili ürünleri dikkat çekiyor.

    takvim.com.tr
    12 Kasım A101 aktüel kataloğuyla onlarca sürpriz geliyor!

    A101 12 Kasım aktüel kataloğu ürünlerinin fiyat listesi yarın marketlerden alışveriş yapacak olanlar tarafından araştırılmaya başlandı. A101'de yarın satışa sunulacak ürünler arasında Nivea Yüz Temizleme Jeli Peeling Etkili, Seg Mekanik Silindirik Termosifon 65 Lt, Adieu Amber Kolonya Parfüm Cam yer aldı ve kısa sürede ilgi çekeceğe benziyor. Peki, A101 aktüel kataloğunda bu hafta neler var? İşte o ürünlerin fiyatları

    12 KASIM A101 AKTÜEL KATALOĞU

    Seg Mekanik Silindirik Termosifon 65 Lt

    Aprilla ABS-1026 Dijital Banyo Baskülü

    Hascevher Düdüklü Tencere

    8 Raflı Çok Amaçlı Dolap

    Kızılderili Oyun Çadırı

    L'oreal Kuru Şampuan Ferah Esinti

    Dr. Oetker Guseppe Dondurulmuş 4 Peynirli Pizza

    Torku Kremalı Bisküvi Çeşitleri
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    Haberler Ekonomi 12 Kasım A101 aktüel kataloğuyla onlarca sürpriz geliyor! A101 aktüel kataloğunda bu hafta neler var?