Brent petrolde yükseliş trendi

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 51,4 milyonu aşarken, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de vaka sayısı 10,2 milyon geçti.

Brent petrolde teknik olarak 44,10 ile 44,36 dolar aralığının direnç, 43,84 ile 43,58 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.