İkinci el araç alım-satımında yeni dönem! Dolandırıcılık ihtimali sıfıra indi...
Son dakika haberine göre, ikinci el araç alım-satım işlemleriyle ilgili yeni dönem başladı. Halkbank ikinci el taşıt alım satım işlemlerini hızlı, kolay ve daha güvenilir hale getiren Güvenli Ödeme Sistemi'ni geliştirdi. İşte merak edilen sistemin detayları...
10.11.2020 10:59
- Son Güncelleme: 10.11.2020 11:13
DOLANDIRICILIK İHTİMALİ SIFIR
Türkiye Noterler Birliği altyapısıyla entegre çalışan Güvenli Ödeme Sistemi sayesinde dolandırıcılık ihtimali de sıfırlandı. Sistem sayesinde alıcılar, satın aldıkları araç kendi adlarına tescil edildiğinde ödemeyi gerçekleştirecek. Satıcılar ise araçlarının ödemesinin son ana kadar Halkbank garantisi altında olduğunu bilecek.
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