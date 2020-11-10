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İkinci el araç alım-satımında yeni dönem! Dolandırıcılık ihtimali sıfıra indi...

Son dakika haberine göre, ikinci el araç alım-satım işlemleriyle ilgili yeni dönem başladı. Halkbank ikinci el taşıt alım satım işlemlerini hızlı, kolay ve daha güvenilir hale getiren Güvenli Ödeme Sistemi'ni geliştirdi. İşte merak edilen sistemin detayları...

10.11.2020 10:59 - Son Güncelleme: 10.11.2020 11:13
İkinci el araç alım-satımında yeni dönem! Risk sıfıra indi

Dolandırıcılık ihtimalinin sıfıra indiği uygulamada ikinci el araç alım-satım işlemlerinde anlaşmalı tutarların ödenmesi esnasında oluşan riskler Halkbank güvencesiyle tamamen kaldırıldı.

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İkinci el araç alım-satımında yeni dönem! Risk sıfıra indi

Milyonlarca vatandaş ikinci el otomobil piyasasını yakından takip ediyor. Halkbank'tan yapılan açıklamaya göre, ikinci el araç alım-satım işlemlerinde anlaşmalı tutarların ödenmesi esnasında oluşan riskler Halkbank güvencesiyle tamamen kaldırıldı.

İkinci el araç alım-satımında yeni dönem! Risk sıfıra indi

DOLANDIRICILIK İHTİMALİ SIFIR
Türkiye Noterler Birliği altyapısıyla entegre çalışan Güvenli Ödeme Sistemi sayesinde dolandırıcılık ihtimali de sıfırlandı. Sistem sayesinde alıcılar, satın aldıkları araç kendi adlarına tescil edildiğinde ödemeyi gerçekleştirecek. Satıcılar ise araçlarının ödemesinin son ana kadar Halkbank garantisi altında olduğunu bilecek.

İkinci el araç alım-satımında yeni dönem! Risk sıfıra indi

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, ikinci el araç piyasasındaki canlılığı olumsuz etkileyecek birtakım riskler tespit ettiklerini ve bu sorunları ortadan kaldırmak üzere özel bir çözüm ürettiklerini belirtti.

İkinci el araç alım-satımında yeni dönem! Risk sıfıra indi

Dijital teknolojinin imkânlarını tüm alışveriş süreçlerine entegre etmeye çalıştıklarını vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

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