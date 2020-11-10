İkinci el araç alım-satımında yeni dönem! Dolandırıcılık ihtimali sıfıra indi...

DOLANDIRICILIK İHTİMALİ SIFIR

Türkiye Noterler Birliği altyapısıyla entegre çalışan Güvenli Ödeme Sistemi sayesinde dolandırıcılık ihtimali de sıfırlandı. Sistem sayesinde alıcılar, satın aldıkları araç kendi adlarına tescil edildiğinde ödemeyi gerçekleştirecek. Satıcılar ise araçlarının ödemesinin son ana kadar Halkbank garantisi altında olduğunu bilecek.