ÖNCEKİ YILLARDA ENFLASYON VE ASGARİ ÜCRET İLİŞKİSİ NE OLDU?



2015 yılında kritik bir seçim yapıldığı için 2015 yılı enflasyonu yüzde 8.81 olmasına karşın, 2016 asgari ücreti yüzde 30 oranında artırıldı. 2016 yılı enflasyonu yüzde 8.53 olurken, bir önceki yıl yüksek artırıldığından 2017 yılı asgari ücretindeki artış yüzde 7.9'da kaldı.



Buna karşılık, 2017 yılı enflasyonu yüzde 11.92 çıkarken, 2018 asgari ücreti yüzde 14.2 oranında; 2018 yılı enflasyonu yüzde 20.30 olurken 2019 yılı asgari ücreti ise yüzde 26.1 oranında artırıldı.

2019 yılı enflasyonu yüzde 11.84 olarak gerçekleşirken 2020 asgari ücretinde de yüzde 15.0 oranında artış yapıldı.



Bir önceki yılın enflasyonuna göre 2018 yılında uygulanan asgari ücrette 2 puan, 2019 yılı asgari ücretinde 5.8 puan, 2020 yılı asgari ücretinde ise 3.16 puanlık refah payı uygulandı. Son üç yılın asgari ücretinde, genel olarak bir önceki yılın enflasyon rakamının üzerinde bir refah payı ilave edildiği görülüyor. Buradan yola çıkarak, Merkez Bankası'nın 2020 yılı enflasyon tahmini olan yüzde 12.1'in üzerine 2-3 puanlık refah payı eklenmesini beklemek gerçekçi görünüyor.