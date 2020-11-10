Çalıştığı özel bir şirkette mesai arkadaşlarının, özel görüşme ve konuşmalarını, kendi cep telefonu ile gizlice kayıt ettiği öne sürülen işçi, tazminatsız olarak işten çıkartıldı. Mahkemenin kapısını çalan işçiye kötü haber Yargıtay'dan geldi. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, emsal nitelikteki kararında, davalı işveren fesihte haklı olduğu için işçinin kıdem ve ihbar tazminatları taleplerinin reddinin gerektiğine hükmetti. Kararda, şöyle denildi: "Çalışma arkadaşlarının özel hayatına doğrudan müdahale ve şikayete konu edilmesi halinde suç teşkil eden feshe konu eylemin haklı fesih ağırlığında olduğu ortadadır."