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    • Ekonomi
    • 10.11.2020 Gazete
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    ’dan emsal karar: na tazminat yok

    Çalıştığı özel bir şirkette mesai arkadaşlarının, özel görüşme ve konuşmalarını, kendi cep telefonu ile gizlice kayıt ettiği öne sürülen işçi, tazminatsız olarak işten çıkartıldı. Mahkemenin kapısını çalan işçiye kötü haber 'dan geldi.

    Gizli ses kaydına tazminat yok
    Çalıştığı özel bir şirkette mesai arkadaşlarının, özel görüşme ve konuşmalarını, kendi cep telefonu ile gizlice kayıt ettiği öne sürülen işçi, tazminatsız olarak işten çıkartıldı. Mahkemenin kapısını çalan işçiye kötü haber 'dan geldi. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, emsal nitelikteki kararında, davalı işveren fesihte haklı olduğu için işçinin kıdem ve ihbar tazminatları taleplerinin reddinin gerektiğine hükmetti. Kararda, şöyle denildi: "Çalışma arkadaşlarının özel hayatına doğrudan müdahale ve şikayete konu edilmesi halinde suç teşkil eden feshe konu eylemin haklı fesih ağırlığında olduğu ortadadır."
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    Haberler Ekonomi Yargıtay’dan emsal karar: Gizli ses kaydına tazminat yok