İki şirket tarafından yapılan ortak açıklamada, aşı adayının 6 ülkede 43 bin 538 kişi üzerinde test edildiği belirtilerek, denemelerde şimdiye kadar ciddi bir güvenlik endişesi ortaya çıkmadığı ve bu ayın sonunda acil durum onayı için ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) başvurulmasının planladığı aktarıldı.

Kovid-19 aşısına ilişkin bu gelişme ekonomileri olumsuz etkileyen salgının yakın zamanda kontrol altına alınabileceği umutlarını artırdı ve piyasalarda pozitif bir hava yarattı.