BIST 100 endeksi güne ekside başladı | 10 Kasım 2020 BIST 100 endeksi açılış puanı

Bankacılık endeksi yüzde 1,60 ve holding endeksi yüzde 0,51 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,66 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 3,26 ile iletişim oldu.

Dün döviz kuru ve altın fiyatlarındaki düşüş, Borsa İstanbul'da alımların güçlenmesini beraberinde getirdi ve BIST 100 endeksi, yüzde 3,3 değer kazanarak 1.231,54 puanla 9,5 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.