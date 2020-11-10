Müşterisinden almıştı tam 70 bin TL istiyor! Cebinizi kontrol edin! Eğer sizde de varsa...

Haber sitelerinde yer alan hatalı basım banknotlar son dönemde pek çok kez karşımıza çıkıyor. Gün içerisinde alışveriş yaparken elimize geçen paraların rakamı dışında gerisini birçoğumuz dikkat etmiyoruz. Özellikle son aylarda karşımıza çıkan haberlerde hatalı basım banknotların binlerce lira ettiği söyleniyor. Bu haberleri gören vatandaşlar ise aynı banknotların kendisinde olup olmadığını merak ediyor. Hatalı basım banknot olarak ifade edilen bu paralara internet ilan sitelerinde 20 bin TL'den 200 bin TL'ye kadar fiyat biçiliyor. İnternette yayınlanan bu tarz haberleri gören vatandaşlar ise cüzdanlarındaki paralarda herhangi bir hata olup olmadığını merak etmeye başladı.

70 BİN TL'YE SATIŞA ÇIKARDI

Bingöl'de oyuncak satışı yapan Şahin Şentürk (45), bir müşteriden aldığı hatalı basılan 10 TL'lik banknotunu koleksiyonculara satmak istiyor.Bingöllü esnaf, hatalı basım 10 TL'yi 70 bin TL'ye satışa çıkardı. Kasadaki paraları kontrol ettiği sırada 10 TL'lik banknotun sağ üst köşesinde '0'ının olmadığını görünce şaşırdığını söyleyen Şentürk, ilk iş olarak para sayma makinesinde paranın sahte olup olmadığını kontrol etti. Daha sonra banknotu bankaya götüren Şentürk, paranın gerçek olduğunu ve koleksiyon değeri taşıdığını öğrenince ve 70 bin TL'ye satışa çıkardı.Bingöllü esnaf, hatalı basım 10 TL'yi 70 bin TL'ye satışa çıkardı.