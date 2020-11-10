Bankada hesap açıp 3-5 yıl düzenli birikim yapanlara, ilk evini aldıklarında devlet maddi destek sağlıyor. 26 Ağustos 2016'da hayata geçen konut hesabı uygulamasında tutarlar yeni yılla birlikte yeniden değerleme oranında artırılacak.
Bu kapsamda tutarlara yüzde 9.11 artış uygulanacak.
İşte konut desteğinde Ocak'ta yürürlüğe girecek yeni tutarlar:
Hesaba aylık ödemede alt sınır 475,82 liradan 519,16 liraya, üst sınır 4 bin 758 lira 7 kuruştan 5 bin 191 lira 53 kuruşa çıkacak.
Katılımcı, hesabın açılış tarihinde azami 57 bin 96 lira 83 kuruş para yatırabiliyordu. 2021'de hesap açanlar bir defada 62 bin 298 lira 35 kuruş yatırabilecek.
Devlet katkısı tavanı 28 bin 548 liradan 31 bin 149 liraya çıkacak. 5 yıl veya daha uzun sürede 155 bin 745 lira biriktiren, evini aldığında 31 bin 149 lira katkı alabilecek.