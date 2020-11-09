ŞOK 11 Kasım aktüel kataloğunda yer alan indirimli ürünlerin fiyat listesi vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Yarın temizlik ürünlerinden giyime kadar pek çok ürün raflarda olacak. Bu ürünler arasında Rebul Parfümlü Sprey Kolonya Çeşitleri, Paşabahçe Allerga Su Bardağı 3'lü, Kadın Kışlık Ponponlu Ev Botu ürünleri dikkat çekiyor. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler var? İşte o ürünlerin fiyat listesi
ŞOK 11 KASIM AKTÜEL KATALOĞU
Saç Kurutma Makinesi
• Soğuk/sıcak hava özelliği
• 2 kademeli hız seçeneği
• Max. 1000Watt
• Aşırı ısınma emniyeti
Allerga Su Bardağı 3'lü
• 425 cc
Bingo Sıvı Deterjan 40 Yıkama • 2600 ml
Bingo Oxyjen Sıvı Deterjan • 2340 ml
Organix Maske Çeşitleri
• 150 ml • Gold-soyulabilir
/Siyah-soyulabilir /Killi-yıkanabilir
Petek Dinçöz
Oje
Polo Naneli Şeker
• 34 gr
Kadın Ponponlu Bere
Erkek Polar Bere / Erkek Boyunluklu Polar Bere
• Ayarlanabilir kordonu ile bere olabilme özelliği
Erkek Kışlık Ayakkabı
• 41-44 numara aralığında
• Termo taban
• Tekstil astar
Kadın Kışlık Ponponlu Ev Botu
• 36-38, 38-40 numaralarda
• Kaydırmaz taban
• Wellsoft