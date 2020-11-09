ŞOK 11 Kasım aktüel kataloğunda yer alan indirimli ürünlerin fiyat listesi vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Yarın temizlik ürünlerinden giyime kadar pek çok ürün raflarda olacak. Bu ürünler arasında Rebul Parfümlü Sprey Kolonya Çeşitleri, Paşabahçe Allerga Su Bardağı 3'lü, Kadın Kışlık Ponponlu Ev Botu ürünleri dikkat çekiyor. Peki, ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler var? İşte o ürünlerin fiyat listesi

ŞOK 11 KASIM AKTÜEL KATALOĞU

Saç Kurutma Makinesi

• Soğuk/sıcak hava özelliği

• 2 kademeli hız seçeneği

• Max. 1000Watt

• Aşırı ısınma emniyeti