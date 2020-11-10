Kazandıran Kasım

Efsane Cuma, 11.11 ve Siber Pazartesi gibi dev indirim günlerini içine alan Kasım'da, e-ticaret ciroları uçacak. Pandemi sürecinde zirve yapan e-ticaret cirolarında, bu ay indirim kampanyalarıyla yeni rekorlar bekleniyor. e-ticaret sitelerinin ciroda bu ay 10 milyar lirayı aşması öngörülüyor. Yüzlerce e-ticaret sitesi ve marka, kampanyalı satışlara hazırlanırken; dolandırıcılıkların da tavan yapması bekleniyor. Ticaret Bakanlığı, indirimlerle ilgili inceleme başlattı. Ancak tüketicilerin de dikkat edilmesi gereken noktalar var:

BUNLARI YAPIN

Ürünün fiyatını diğer satıcı veya sağlayıcılardaki fiyatları ile karşılaştırın.

Satıcı veya sağlayıcı hakkında iletişim bilgisi, vergi kimlik numarası, MERSİS ve ETBİS kaydı, gerekirse şikayet platformları ile satıcı/sağlayıcı müşteri hizmetleri gibi yerlerden gerekli sorgulamayı yapın.

Satıcının internet sitesinin SSL sertifikası, 3D security veya sanal kartla ödeme gibi seçeneklerinin olup olmadığını kontrol edin.

Sosyal medya kanalları aracılığıyla yönlendirildiğiniz internet sitesini adres çubuğundan kontrol edin.

Ödeme işlemi öncesi satıcı/sağlayıcı unvanı, açık adresi, ödenecek toplam tutarı, cayma hakkına ilişkin ayrıntılar ve hak arama yollarını içeren ön bilgilerin verilip verilmediğini kontrol edin.