İşçiyi de işvereni de ilgilendiriyor! Dikkat! Koronavirüs sürecinde bunu yapan ceza yer

FARKLI DURUMLAR VAR

Pandeminin başlarında; nisan ayı içinde devreye alınan (İş Yasası Geçici Md. 10) fesih yasağı, en son 17 Kasım'dan sonraki iki ay için de uzatıldı. (27 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 3135 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile) Çalışanının işten ayrılışını, SGK'ya bildiren işyerleri fesih türüne göre kod seçmek zorunda. İstifa için '03', işçinin haklı nedenle feshi için '25', işverenin haklı nedenle feshi için '29' ve işyeri kapanması için '17' no.lu kodlar seçiliyor. Ve bu kodlar fesih yasağı kapsamına girmeyen durumları da ifade ediyor ayrıca. Belirli süreli sözleşmenin sonlanması, hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri gibi fesih yasağı kapsamına girmeyen durumlar da var ayrıca.