İSKİ’den suya % 25 zam teklifi

İSKİ, 2021 yılı su satış tarifeleri teklifinde, 1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olmak üzere suya ortalama yüzde 25 zam talep etti. İSKİ'nin hazırladığı 2021 analitik bütçe tasarısı tarife tekliflerine göre; bu yıl 7 milyar 776 milyon 456 bin lira olan bütçe, 2021 yılı için 7 milyar 959 milyon 457 bin lira olarak belirlendi. 2021 yılı su satış tarifeleri tekliflerinde ise 0-15 metreküpe kadar olan (konut 1. kademe) su kullanımı için uygulanan 4.50 liralık tarife yüzde 25 artışla 5.63 lira, 16 metreküp ve üzeri olan (konut 2. kademe) kullanımda 6.76 lira olan tarife ise yine yüzde 25 artışla 8.45 lira olarak düzenlendi.