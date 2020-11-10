Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 10.11.2020 Gazete
    ABONE OL

    ’den suya % 25 teklifi

    , 2021 yılı su satış tarifeleri teklifinde, 1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olmak üzere suya ortalama yüzde 25 talep etti. İSKİ'nin hazırladığı 2021 analitik bütçe tasarısı tarife tekliflerine göre; bu yıl 7 milyar 776 milyon 456 bin lira olan bütçe, 2021 yılı için 7 milyar 959 milyon 457 bin lira olarak belirlendi. 2021 yılı su satış tarifeleri tekliflerinde ise 0-15 metreküpe kadar olan (konut 1. kademe) su kullanımı için uygulanan 4.50 liralık tarife yüzde 25 artışla 5.63 lira, 16 metreküp ve üzeri olan (konut 2. kademe) kullanımda 6.76 lira olan tarife ise yine yüzde 25 artışla 8.45 lira olarak düzenlendi.

    İSKİ’den suya % 25 zam teklifi
    İSKİ, 2021 yılı su satış tarifeleri teklifinde, 1 Ocak 2021'den itibaren geçerli olmak üzere suya ortalama yüzde 25 talep etti. 'nin hazırladığı 2021 analitik bütçe tasarısı tarife tekliflerine göre; bu yıl 7 milyar 776 milyon 456 bin lira olan bütçe, 2021 yılı için 7 milyar 959 milyon 457 bin lira olarak belirlendi. 2021 yılı su satış tarifeleri tekliflerinde ise 0-15 metreküpe kadar olan (konut 1. kademe) su kullanımı için uygulanan 4.50 liralık tarife yüzde 25 artışla 5.63 lira, 16 metreküp ve üzeri olan (konut 2. kademe) kullanımda 6.76 lira olan tarife ise yine yüzde 25 artışla 8.45 lira olarak düzenlendi.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi İSKİ’den suya % 25 zam teklifi