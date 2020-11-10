Kış geldi çattı milyonlarca araç sahibi bakım telaşına girdi. Koronavirüsten dolayı kendi aracıyla seyahat ederek ulaşımını sağlamak isteyen vatandaşlar, arabaların kışlık bakımı yapılırken nelere dikkat edilmeli merak ediyor. İlk olarak aracımızın soğutma sıvılarının gözden geçirilmesi eğer sistemde sızıntı var ise tamir edilmesi gerekmektedir. Aracımızın içinde bulunan donmalara karşı kullanılan kimyasal antifriz yoğunluğu itina ile ölçülmelidir. 3 seneden fazla zamandır aracımızın antifrizine dokunulmamış ise aracın içindeki bütün suyu boşaltmalı ve yeni antifriz ve saf su ile tamamen doldurulmalıdır. Peki araba kışlık bakımı nasıl olur? Araç kışlık bakımı nelerdir? Araba bakımı detayları... İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
ARAÇ KIŞLIK BAKIMI NELERDİR?
Araç kışlık bakımı nelerdir merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araç kışlık bakımı detayları hakkında bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Kış bakımı zamanında aracınızın yağ değişim zamanı gelmiş veya yaklaşmış ise filtreleri ile birlikte değiştirmekten kaçınmayınız. Değişim daha önce yapılmış ve zamanı var ise seviyesinin ve durumunun gözden geçirilmesi yeterlidir. Kesinlikle aracınıza markasını bilmediğiniz yağları ve kimyasal sıvıları kullanmayınız. Aracınızın özelliklerini ve ihtiyaçlarını katalog değerlerine göre karşılayan bilindik ve kaliteli markaları kullanmaya özen gösteriniz. Uygun olmayan motor yağları motorun zarar görmesine neden olacaktır ve çevremizde örneği çoktur.
ARAÇ BAKIMI YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELERDİR?
Aracın boyası ve camlarını kontrol etmek ve sorunlu yerleri belirlemek için en iyi yöntem aracın elle yıkanmasıdır. Paslanmayı önlemek için bu kontrol çok önemlidir.
Jantların üzerindeki tuz, yağ ve kir temizlenmelidir. Pas varsa bakımı yapılmalıdır.
Kullanıcı el kitabı okunarak tavsiye edilen bakım koşulları takip edilmelidir. El kitabı aracın bakımı konusunda en önemli bilgiyi verecek ve en kapsamlı yolu gösterecektir.
Motor soğutma sistemindeki (radyatördeki) sıvı değiştirilmelidir. Bu sıvının seviyesi, durumu ve konsantrasyonunu periyodik olarak kontrol edilmelidir. Bu kontrol yapılırken motorun çalışmadığından ve soğumuş olduğundan emin olunmalıdır.
Zor çalışma, arada durma ve zorlanma gibi bir performans problemi varsa, bu tamir ettirilmelidir. Böylelikle daha iyi bir yakıt tüketimi yanında ilerideki daha pahalı tamiratın da önüne geçilmiş olur. Umursanmayan basit bir arıza bile aracınızın katalitik konvertörünü bozabilir.
Eğer gerekli işlemleri kendiniz yapamıyorsanız, bakım için gittiğiniz tamir servisin veya araç üreticisi yetkili servisinin, yeterli olup olmadığından emin olun. Aracınızı emin ellere teslim edin.
Kayış, hortum ve kablo gibi harici uzantıların sıkılıkları ve durumlarının uzman oto tamircileri tarafından kontrol edilmeleri gerekiyor. Sahip olduğunuz kişisel bakım setleri genelde uygun aletleri içermeyebilir.
Aracın yıllık bakımları muntazam yaptırılmalıdır.
Çalışmasından memnun olunmayan kalorifer (ısıtma) sistemi yetkili servise götürülüp tamir ettirilmelidir.
Yağ ve yağ filtresi kullanım el kitabına uygun olarak değiştirilmelidir. Çoğu zaman ihmal edilen bu konu, aracın ömrünü uzatan en önemli bakımdır.
Hava, yakıt ve diğer filtreler el kitabında tavsiye edilen şekilde değiştirilmelidir.
Yedek lastik dâhil, tüm lastiklerin durumları kontrol edilmelidir. Basınçlarını kontrol ederken lastiklerin soğuk olmasına dikkat edilmelidir. Aşınmış, yamulmuş vs. şekilde göze çarpan anormal durumlar dikkate alınmalıdır.
Transmisyon sistemleri kontrol ettirilmelidir. Basit bir bakım büyük masrafların önüne geçebilir.
Aracın frenleri mutlaka kontrol ettirilmelidir.
Tüm aydınlatma sistemi ve ampulleri gözden geçirilmelidir. Çalışmayanlar yenilenmelidir.
Yıpranmış silecek lastikleri yenilenmelidir. Camları yıkamada kullanılan sıvının eksik olmadığından emin olunmalıdır.
Paspaslar sabunla yıkatılmalıdır. Böylece varsa tuz ve yağlı kısımlar temizlenecektir.
İç kısımdaki vinil yüzeylerin çatlama ve kurumalarını önlemek için özel cilası ile bakımını yapılmalıdır.
ARAÇ KIŞLIK BAKIMI NE ZAMAN YAPILIR?
2020 Araç kışlık bakımı ne zaman yapılır araştıran vatandaşlar, uzmanların yaptığı açıklamaları takip ediyor. Bilindiği üzere 2018 yılından bu yana, 1 Aralık itibari ile kış lastiği uygulaması yapılıyor. Bu uygulama ile birlikte araçların kış aylarında trafikte daha az kazaya neden olması engelleniyor. 2020 araç kışlık bakımı ne zaman yapılır araştıran vatandaşlara, araç kışlık bakımı mutlaka havaların soğumasıyla birlikte yapılmalı. Havaların sertleşmesi trafiğin biraz daha zor ilerlemesine ve kötü sonuçlar doğurmasına neden olmaması için mutlaka aracınızda aşağıdaki malzemeleri bulundurmalısınız.
-Cep telefonu ve şarjı
-Uyarı araçları (ışıldak ve reflektör)
-İlk yardım çantası
-Marş kabloları
-Kum veya paspas (çekiş için)
-Çekme halatı
-Tekerlek zincirleri
-Battaniye
-El feneri
-Buz kazıyıcı
-Kar fırçası
-Kürek
Eldiven ve su.