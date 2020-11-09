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    • 09.11.2020 10:07
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    SON DAKİKA: 'dan 118 milyon avroluk sözleşme

    Son dakika haberine göre, ile uluslararası bir müşterisi arasında bir savunma sistemi çözümünün ıyla ilgili 118 milyon avroluk sözleşme imzalandı.

    AA
    ASELSAN'dan 118 milyon avroluk dev sözleşme

    ile uluslararası bir müşterisi arasında bir savunma sistemi çözümünün ıyla ilgili 118 milyon avroluk sözleşme imzalandı. ASELSAN'ın yeni iş sözleşmesine ilişkin açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

    Açıklamada, "ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında bir savunma sistemi çözümünün ihracatıyla ilgili olarak toplam bedeli 118 milyon avro tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2020-2022 yıllarında gerçekleştirilecektir." denildi.

    Öte yandan, açıklama detaylarında, yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerine etkisine ilişkin, "Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir." değerlendirmesi yapıldı.




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